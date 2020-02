Futuro post-apocalittico, protagonista dal passato ignoto, azione al cardiopalmo? Ci sono, mancherebbe solo una trama estremamente criptica. Come, in Resolutiion c’è pure quella? Siamo a cavallo allora. Anzi, sul dorso di un gatto gigante.

Appena il buon Mario mi ha proposto di provare il dimostrativo di questo nuovo videogioco in lavorazione presso i tedeschi di Monolith of Minds ho accettato immediatamente senza riserve. “Sembra Hyper Light Drifter sotto acidi” ho detto non appena ho visto il trailer, e a me Hyper Light Drifter è piaciuto da impazzire. Poi dopo aver terminato il download mi sono reso conto che di quella prima, sommaria impressione avevo azzeccato solo l’ultima parte. Di acidi gli sviluppatori di Resolutiion devono averne assunti davvero tanti, e forse non si sono limitati solo a quelli. Mentre con il capolavoro di Heart Machine c’è davvero ben poco in comune, se non qualche richiamo nello stile artistico e nelle più basilari fondamenta del sistema di combattimento.

FELINI COLOSSALI E SERPENTI GIGANTI

Partiamo dalla fine. Da quando ho avviato per la prima volta la demo di Resolutiion fino alla sua conclusione non ho capito assolutamente nulla di quello che è successo sullo schermo, ma diamine se mi sono divertito. A quanto pare il compito del protagonista è quello di scortare un’intelligenza artificiale all’interno di un mondo devastato da un conflitto su scala globale, peccato che la narrazione si presenti in una maniera così criptica da non lasciar trasparire nulla di tutto questo.

Gli scambi di battute con i PNG che si incontrano nel corso dell’avventura sono figli di un ermetismo quasi deleterio, tanto che se non avessi avuto un indicatore sulla minimappa non avrei nemmeno capito dove dovessi andare e cosa avrei dovuto fare una volta arrivato lì. Addirittura, salvo poi accorgermi che stando vicino a un personaggio avrei potuto parlargli. Perciò ho avviato una nuova partita e ho ottenuto qualche informazione qua e là.

