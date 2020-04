Total Tank Simulator Anteprima

Quanti ricordano con nostalgia i tempi in cui bastavano dei soldatini giocattolo e un poco di fantasia per scatenare in salotto i più grandi conflitti bellici della storia? Ecco, Total Tank Simulator fa per loro.

Chi non ha mai desiderato almeno una volta, giocando a uno strategico, la possibilità di controllare un’unità in prima persona per ribaltare le sorti di una partita? Se queste parole hanno causato in fremito nel vostro inconscio, reggetevi forte: Total Tank Simulator permette di fare entrambe le cose contemporaneamente.

UNA GUERRA DECISAMENTE MAI VISTA PRIMA

Noobz from Poland è un piccolo studio indipendente polacco formato da appassionati. Ormai è un dato di fatto, la Polonia è una terra particolarmente generosa quando si parla di menti geniali e videogiochi, ma ciò non mitiga minimamente la sorpresa per questa idea tanto bizzarra quanto intrigante. Total Tank Simulator è ancora in fase di sviluppo, la build testata non era certo quella definitiva e devo necessariamente dosare entusiasmo e parole, quindi per il momento lo sussurro sottovoce: la guerra con i soldatini non è mai stata così divertente.

Seconda guerra mondiale, di gran lunga il conflitto storico più inflazionato di tutti i tempi. Affascinante ambientazione per innumerevoli motivi, va da sé come il suddetto contesto calzi sempre a meraviglia quando c’è di mezzo un titolo strategico o un FPS. La premessa finisce qua, perché la voglia di gettarsi nella mischia è più forte di qualsiasi introduzione. Lanciata subito la modalità Sandbox per evitare lungaggini di sorta, il Comandante, io in questo caso, schiera le sue unità in base al posizionamento del nemico.

Soddisfatto del mio strampalato schieramento, lo scontro comincia e le due fazioni si affrontano automaticamente in, ma poi accade l’imponderabile: la battaglia totale si lascia magicamente vivere attraverso, tanti punti di vista differenti quante sono le unità che compongono il mio battaglione.

Cosa accidenti sta succedendo? Si può prendere il controllo di ogni nostra singola unità, ecco svelato l’arcano. In una frazione di secondo sono un soldato armato di fucile e molotov che si rifugia insieme ai suoi compagni in un edificio per evitare il bombardamento di un caccia avversario, poi mi ritrovo alla guida di un carro armato nel bel mezzo di un bosco in fiamme e subito dopo, switchando di nuovo personaggio, uso l’artiglieria a lunga gittata situata da tutt’altra parte per affondare quei mortai nascosti laggiù, alla periferia della mappa e dietro le linee nemiche, che stavano falciando indisturbati i miei uomini.

In dieci minuti scarsi ho giocato a, a une a uncon i mezzi, vincendo la partita grazie alla precisione con cui ho lanciato la mia ultima granata giusto sui piedi dell’ultimo soldato nemico rimasto. Ho appena vissuto davvero tutto questo? Sì, perché è proprio così che si svolgono le guerre in

L’azione vera e propria è il risultato di un processo iniziale in cui organizzazione e tattica confabulano nell’ombra per gettare le basi del successo. Total Tank Simulator ci infila l’uniforme di un Comandante alle prese con gli eventi che diedero il via alla Seconda Guerra Mondiale in un gioco peculiare che mischia gestione delle risorse, strategia e azione.

