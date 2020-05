Iron Harvest Provato

Come creare un RTS unendo un gameplay tradizionale a un’ispirazione artistica innovativa.

Gli strategici in tempo reale. Un caposaldo del PC gaming, anche perché in bocca al lupo giocarci senza mouse! Nati, cresciuti e perfezionati negli anni ’90, con quel Starcraft che nel 1998 sembrava aver scolpito nel silicio la Legge assoluta. Per qualche anno infatti non ci sono stati capolavori di simile livello, ma ci ha pensato Relic Entertainment a risollevarci da questa breve era oscura con Warhammer 40k: Dawn of War prima, e Company of Heroes poi nel 2006. Un nuova razza, un modo innovativo di intendere gli RTS da cui sarebbe stato impossibile tornare indietro. Su questa nobile dinastia si stabilisce l’ultimo lavoro di King Art Games, Iron Harvest. Sarà un degno erede, e come lo ricorderanno i posteri?

HEROES OF THE HARVEST

Gli sviluppatori tedeschi non sono certo dei novellini del settore, ma la loro principale esperienza viene dal genere delle avventure punta e clicca, in particolar modo con The Book of Unwritten Tales e relativo seguito.

Mentre questi titoli hanno riscosso un notevole successo, lo stesso non si può dire per una delle opere più recenti, quel The Dwarves del 2016 che, con le sue meccaniche di combattimento tattico, dovrebbe quantomeno essere servito come ponte virtuale per lavorare su uno strategico che possa giocarsela ad armi pari con i già citati mostri sacri del settore.

Negli ultimi giorni ho potutodello sviluppo di, provando le prime missioni di una delle tre fazioni che saranno disponibili al lancio, ciascuna con la propria campagna single player.

Partiamo dalle basi: per chi non avesse seguito la riuscitissima campagna Kickstarter di marzo 2018 e i successivi annunci, questo RTS previsto per settembre di quest’anno si presenta come un esemplare classico del genere, un purosangue del gameplay con la costruzione di basi e conquista di punti risorse, che trova comunque forti motivi di unicità.

Il più palese è l’ambientazione e l’ispirazione artistica:è dichiaratamente, affascinanti rappresentazioni a metà tra lo steampunk e il bucolico. Credo che il termine sia. Ci troviamo in una versione alternativa degli anni ’20 dovesono usati anche come micidiali mezzi militari da tre potenze internazionali, la, ie i

Questi regni sono appena usciti da una lunga guerra mondiale, ma pare che le ambizioni espansionistiche ai danni gli uni degli altri non siano stati soffocati dal sangue di migliaia di soldati e semplici cittadini.

