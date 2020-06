No Straight Roads Provato

Sono commosso: il vetero-hardrockettaro che è in me piange di felicità, apprendendo dell’esistenza di un gioco in cui i cattivi producono e suonano musica da discoteca!

Immagino che molti di voi abbiano avuto di che discutere, in fatto di gusti musicali. Perché vedete, al giorno d’oggi il concetto di ‘fare musica’ si divide in due grandi scuole di pensiero: quelli che ritengono di essere musicisti perché programmano un computer affinché esso suoni una melodia con l’asettica perfezione di una macchina e quelli che, per raggiungere la medesima inumana precisione, passano almeno due ore al giorno a perfezionarsi nello studio di uno o più strumenti, mantenendo su di sé il controllo dell’esecuzione e dando alla medesima sfumature emotive sempre diverse.

Queste due anime della musica leggera si portano dietro uno straordinario universo di stilemi che collidono: l’abbigliamento (felpona o giubbotto), il luogo di fruizione (discoteca o birreria), generi musicali (rap, trap, disco o punk, metal, thrash)…

Spesso,, con dinamiche deprecabili: odio per il “nemico”, impossibilità di comprendere come si faccia ad ascoltare “quell’altra robaccia”, aggregazione in compagnie che seguono pedissequamente il nostro stile. Solo un’elite di sperimentatori dalle capacità sovrumane può concedersi il lusso di attingere da entrambe le fazioni.

Oppure, più prosaicamente, basta crescere abbastanza per sbattersene di tutte queste sciocchezze e godersi la musica per come viene, dato che saper suonare la tromba è apprezzabile, ma trombare è molto meglio.

PER VOI METALLARI

Ebbene, tutto questo panegirico solo per dire che No Straight Roads è il gioco che ho sempre sognato da giovane uomo, quando disdegnavo la musica techno per abbeverarmi del melodico stridore delle chitarre elettriche proferito, a tutto volume, dai diffusori del mio impianto hi-fi. Lo stesso che i miei vicini di casa avrebbero tanto desiderato sfondare con un paracarro, pur di porre fine a ciò che essi consideravano un supplizio.

Non un gioco qualsiasi, dunque, ma(electronic dance music) e, con la medesima, riescono a stordire i cittadini die a prendere il potere, imponendo a tutti il loro dominio cadenzato in quattro quarti. Ma, per fortuna, a scuotere le coscienze dei poveri Vinylcitesi ci penseranno due indomiti metallari,

I due si presentano a un’audizione del talent show locale e, pur ottenendo uno straordinario successo di pubblico, vengono inspiegabilmente scartati dal potentato dei giudici che, non contenti di questa ingiustizia, impongono anche un bando totale alla musica Rock, vietando a chiunque di provare a riportarla in auge.

Continua nella prossima pagina…