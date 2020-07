World of Warcraft Shadowlands anteprima

Un’alpha, una live stream e un’intervista, tutto condensato in due pagine: l’immortale MMORPG di Blizzard si prepara ad accogliere i suoi fan nell’aldilà con la nuova espansione Shadowlands, capricci di Sylvanas permettendo.

John Hight, direttore esecutivo del progetto, in una recente diretta ha fornito nuovi dettagli sull’ottava espansione di World of Warcraft, oltre a indicare un generico autunno come periodo per la pubblicazione ufficiale. Di carne morta al fuoco ce n’è parecchia, mettetevi comodi: you are not prepared!

LA MORTE È SOLO L’INIZIO DI SHADOWLANDS

Sylvanas Ventolesto ha strappato il velo che separava Azeroth dal regno dei morti e i giocatori dovranno avventurarsi oltre l’ignoto per affrontare la conseguenza delle sue azioni. Questo vuol dire entrare nelle Terretetre, un piano dell’esistenza infinito dove le anime mortali rinascono, si purificano, vanno in battaglia o subiscono un eterno tormento.

Qui, gli eroi di Azeroth dovranno forgiare dei legami con le quattro potenti Congreghe che dominano questi luoghi e ottenere i poteri ultraterreni necessari per scoprire cosa sta tramando l’ex Capoguerra dell’Orda.

Questo è l’incipit die, restando in tema di lore, stando a quanto dichiarato in un’intervista da Patrick Dawson, direttore di produzione di World of Warcraft, “anche i giocatori che torneranno online dopo un periodo di inattività non avranno problemi a capire cosa è accaduto durante la loro assenza, senza contare che l’ambientazione permette di raccontare le diverse storie dei numerosi personaggi che si incontreranno e

Insieme all’alpha, sia la video diretta che l’intervista hanno chiarito diversi contenuti ma anche alcuni concetti. Shadowlands porta in grembo tante novità lato gameplay e forse anche la consapevolezza che in passato non tutto è stato azzeccato.

CONGREGHE, DANNATI E MORTI: CASA DOLCE CASA

Mi riferisco alla perdita d’identità delle classi e al voler tornare all’iniziale idea secondo cui la specializzazione rappresenta ildegli strumenti generali a disposizione di una classe, non la riduzione di quegli strumenti. I più felici di questo cambio di rotta dovrebbero essere i vecchi fan, quelli che con Battle for Azeroth, l’espansione precedente, avevano assistito impotenti al mesto allontanamento da quello che un tempo era il cuore della propria adorata classe. Per quanto concerne i contenuti, invece, l’alpha è stata l’occasione per toccare con mano parte di ciò che ci aspetta nell’aldilà.

Proseguendo con la storia, ogni giocatore dovrà scegliere una fazione a cui legarsi per ottenere missioni uniche e ricompense speciali, poteri extra a seconda della scelta e della propria classe, l’accesso al Sanctum (una specie di hub esclusivo per la setta d’appartenenza, personalizzabile dal giocatore affinché lo senta quasi come casa sua), la possibilità di inviare in missione per suo conto gli Avventurieri (più o meno come accadeva in Warlords of Draenor) e una campagna differente a seconda dell’obiettivo della congrega.

