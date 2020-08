marvel's avengers anteprima beta

Un codice per la Beta di Marvel’s Avengers ci ha dato la possibilità di passare qualche giorno al fianco degli eroi più potenti della Terra, tra single e multiplayer.

Sviluppatore / Publisher: Crystal Dynamics / Square Enix Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Disponibile Su: PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Stadia; PlayStation 5 e Xbox Series X dopo il rilascio delle console



“Time is a flat circle”, diceva il personaggio di McConaughey in quel piccolo capolavoro di True Detective: la storia spesso si ripete, con tenue variazioni nella partitura. Mentre oggi, immersi in questa calura gocciolante, si ride del grugno del povero Craig, il brute divenuto assoluto protagonista di Halo Infinite e dello Showcase Microsoft, dodici mesi fa con termometri altrettanto bollenti erano gli Avengers mostrati da Square Enix a strappare sorrisi sarcastici.

Volti e fattezze lontani da quelli cinematografici (e un po’ anonimi, va ammesso) hanno però trovato una loro spiegazione nei mesi successivi, quando il progetto Avengers affidato a Crystal Dynamics ha iniziato ad assumere contorni più definiti, sganciandosi dal MCU per assumere una propria identità, fatta di personaggi mai arrivati sul grande schermo e una formula che trascende la classica avventura singleplayer.

ALLA RICERCA DEI SEGRETI DI STARK

Se col passare dei mesi la percezione di Marvel’s Avengers è complessivamente migliorata, le potenzialità messe sul piatto dagli sviluppatori statunitensi attraverso costanti aggiornamenti sono rimaste a lungo tutte da verificare: l’unica prova con mano condotta finora era servita a fugare qualche dubbio, ma non tutti. Ecco dunque che la corposa Beta a cui abbiamo potuto partecipare in anteprima in questi giorni (e che aprirà le sue porte al pubblico nei prossimi giorni, con una prima tappa esclusiva il 7 agosto su PS4) è servita a schiarirci di molto le idee.

Per iniziare, l’ormai celebre missione del A-Day, quella corale con cui il gioco prende il via, inserita nel giusto contesto, assume infine la sua vera connotazione di prologo, un’esposizione coreografata di cose a venire. Un antipasto insomma, perfetto per stuzzicare la curiosità, ma anche poco rappresentativo di ciò che si cela dietro i titoli di testa. Dopo un veloce racap sugli eventi che hanno portato allo scioglimento degli Avengers ci troviamo infatti catapultati nella natura rigogliosa in compagnia di Kamala Khan e del Dr. Banner, alla ricerca degli ultimi resti digitali di Jarvis all’interno di Chimera, un Helicarrier S.H.I.E.L.D. ormai abbandonato.

I due eroi, tuttavia,a mostrare interesse per i segreti di Stark: la zona infatti è già presidiata dadi cui dovranno disfarsi per arrivare primi all’obiettivo. Superati i continui cambi di scena del prologo, l’avventura di Marvel’s Avengers si presenta in questa missione, e in fondo piacevole. La mano di Crystal Dynamics si vede subito, soprattutto nello, in cui tecnologia e natura, in continuo movimento sotto gli influssi del vento, convivono.poi è l’ambientazione della terza missione singleplayer della Beta, ambientata tra le gelide lande ghiacciate della Siberia.

