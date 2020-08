fifa 21 volta anteprima

Qualunque luogo può trasformarsi in un campo da calcio. Un prato è perfetto, ma anche una strada può essere sufficiente.

Sviluppatore / Publisher: EA Vancouver, EA Romania / EA Games Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Interfaccia, Voci Multiplayer: Online e Locale PEGI: ND Disponibile Su: PC (Steam, Origin), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch



Prosegue (e non è destinato a esaurirsi con questo articolo) il reportage dedicato all’evento virtuale di presentazione di FIFA 21, organizzato da EA per mostrare le principali novità che caratterizzeranno l’edizione in uscita questo autunno. Dopo aver parlato di gameplay e di FUT è il momento di destreggiarci tra dribbling, evoluzioni e giocate spettacolari. Approdiamo in un mondo in cui segnare un gol è importante, ma per entrare nella leggenda è necessario farlo con stile. Andiamo, o per essere più precisi torniamo, nel mondo dello street soccer con la modalità Volta.

FUTSAL 21

Con la sua estrema velocità e con la sua immediatezza, Volta rappresenta una perfetta valvola di sfogo per chi vuole prendere parte a una partita a calcio senza doversi concentrare troppo sulla componente tattica. Non sono presenti schemi complessi, non ci sono coperture, diagonali o sovrapposizioni. Certo, i movimenti della squadra non sono completamente casuali, ma appare evidente anche allo spettatore più sprovveduto che il focus è spostato verso la tecnica, verso il dribbling, verso il passaggio che non solo è funzionale ma che è anche bello da vedere.

In Volta si unisce l’utile al dilettevole, e può essere divertente sia segnare un gol che provare a ubriacare l’avversario con una sequenza impressionante di finte. Palleggi, colpi di tacco, movimenti di suola, gambe che si muovono a velocità supersonica, si può fare veramente di tutto, grazie a un sistema di controllo studiato per offrire nel palmo di una mano tutti i comandi necessari a sentirsi dei veri campioni di street soccer.

Volta è infatti, come già scritto a inizio paragrafo, una modalità immediata, che regala soddisfazioni sin dalle prime partite e che si propone come una interessante soluzione per una spensierata serata tra amici. Tutti gli elementi base presenti nella passata edizione saranno ripropostiin FIFA 21, e la struttura di gioco sarà ritoccata con l’obiettivo di otteneretra fase offensiva e difensiva.

Ci saranno passi in avanti per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, con un maggior supporto da parte dei calciatori controllati dalla cpu in ogni frangente, e saranno implementate anche all’interno di Volta le nuove dinamiche relative al “blocking”, ovvero alla propensione dei giocatori in difesa a tentare di bloccare un tiro frapponendo il proprio corpo tra pallone e porta. Alla prova dei fatti, e tenendo sempre chiaro in mente che il campione di partite da noi affrontate è stato limitato a poche unità, l’impressione è molto simile a quanto abbiamo visto in FIFA 20.

NUOVE SFIDE

Le novità più rilevanti della modalità Volta riguarderanno il comparto opzioni. Appare evidente come, dopo una anno di rodaggio, EA abbia deciso di puntare maggiormente sul calcio di strada e di proporre un’esperienza di gioco più strutturata, che non si limiti a una sequenza di partite singole.

