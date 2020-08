captain tsubasa rise of new champions anteprima

La sentite la tensione del big match? Quella che comincia a far aumentare i battiti una settimana prima della finale, sognando i colpi dei campioni di Captain Tsubasa.



Sviluppatore / Publisher: Tamsoft / Bandai Namco Entertainment Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Locale e Online PEGI: ND Disponibile Su: PC (Steam), PlayStation 4, Nintendo Switch

Captain Tsubasa è nel tunnel degli spogliatoi, intorno un’eco di voci, incitamenti, preghiere, da sopra le scale l’urlo del pubblico che arriva ovattato alle orecchie, l’odore del manto verde bagnato di fresco. È il fenomeno che si prepara a fare la Storia, è il calcio arcade che risorge dalle ceneri dell’oblio incarnato nella sua icona più pop, facendo collidere anime e videogioco per l’ennesima volta, ma mai come oggi con aspettative così alte.

Perché già provarlo con mano un’oretta qualche mese fa ci aveva lasciato la sensazione di trovaci davanti a un craque cui lasciare solo il tempo di esprimersi ad alti livelli. Questo nuovo antipasto gentilmente offerto da Bandai Namco è stato un po’ come guardare quei video su YouTube che riassumono in una manciata di minuti i migliori numeri nella carriera di un calciatore promettente, aspettando che il mercato lo porti sulle sponde della nostra squadra del cuore (o, in questo caso, sui nostri PC e console). Un gioco privo di quell’inerzia che, a seconda della sua presenza o assenza, distingue lo sport virtuale in due categorie, simulazione e pura, travolgente azione.

STYLISH FOOTBALL

Captain Tsubasa sembra già un action game travestito da calcistico, tutto rapidità di movimento, tiri caricati, mosse speciali e contromosse uguali e contrarie. È il caso ad esempio dei contrasti, con dribbling e tackle da effettuare danzando in punta di dorsali, intuendo la mossa dell’avversario e scegliendo di giocarsi l’intervento in corsa o una spallata tra sterno e palla, efficaci rispettivamente contro uno scatto secco e una finta sofisticata che si nutre di un po’ di Spirito (e viceversa se si sta attaccando, un po’ stile morra cinese o triangolo delle armi alla Fire Emblem).

Il tutto ovviamente sottolineato daelemento assolutamente imprescindibile se si vuole ricreare quell’atmosfera lì, quella dei pomeriggi dopo-scuola davanti alla TV, aspettando la fine della puntata per scendere al campetto sotto casa. Ed è in questo momento che si alza il sipario sullo spettacolo, giocandosi al meglio lo Spirito a disposizione dei singoli giocatori che, unito apossono dare vita a un calcio totale (e totalizzante) fatto di rapide azioni a un tocco, tutte di prima, fino a presentarsi davanti al portiere con una grazia da tiki-taka, o giocate sulle fasce di spallettiana memoria per arrivare al cross e sfruttare le qualità acrobatiche dei gemelli Derrick, ad esempio, e della loro famigerata Catapulta Infernale.

