Non sappiamo se i cileni di Playmestudio sognino pecore elettriche, ma la prima manciata d’ore del loro The Signifier è una bella botta di cyberpunk.

Sviluppatore / Publisher: Playmestudio / Raw Fury Prezzo: ND Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: ND Disponibile Su: PC (Steam)



Forse la più grande contraddizione a cui questa epoca di sviluppo tecnologico ci mette di fronte, e della quale oggi cominciamo già ad avvertire i sintomi imminenti, è lo strano paradosso per cui strumenti che potrebbero potenzialmente ampliare la portata del livello di libertà di ogni singolo abitante del pianeta vengono invece, e di fatto, utilizzati per limitarla.

Gli esempi abbondano anche intorno a noi: i droni, che attraverso il controllo remoto potrebbero aiutarci a scoprire scorci inaccessibili del pianeta, servono invece a vigilare sullo spostamento delle persone o a ucciderle dal cielo, mentre algoritmi che comprendono i nostri gusti artistici si applicano per chiuderci in bolle di contenuti standard invece di ampliare i nostri orizzonti. Come spesso accade, nonostante le contraddizioni già evidenti, il monito più forte sui rischi che stiamo correndo non arriva dalla realtà ma dalla fantascienza.

LA REGOLA DELL’IA

L’ultima visione, almeno in ordine temporale, del futuro che ci attende viene dai cileni di Playmestudio, autori dell’imminente The Signifier, un tech noir in prima persona che in questi giorni abbiamo potuto provare in anteprima rispetto all’uscita prevista per il 15 ottobre su Steam. L’incipit è da classico della fantascienza distopica.

Gli sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale e la crescente influenza dei social media nella vita pubblica e privata delle nazioni hanno portato alla creazione del, un ufficio il cui scopo è difendere la democrazia dai rischi connessi agli abusi della tecnologia. Un esempio in questo senso è lo sviluppo e la diffusione di strumenti in grado di estrarre dati grezzi dalle scansioni cerebrali, una pratica i cui rischi connessi al furto di dati personali

Questa situazione di tensione tecnologica costante ha condotto tutte le grandi potenze economiche a prepararsi per uno scontro che per lungo tempo è sembrato inevitabile, benché mai imminente, e che invece di colpo potrebbe rivelarsi ben più vicino di quanto immaginato. Il casus belli imprevisto è rappresentato dalla morte della vice-presidente della più grande tech company al mondo, trovata morta nel suo appartamento in quello che le autorità si sono affrettate ad archiviare come un suicidio. È proprio a questo punto, però, che entra in gioco il nostro alter ego.

Continua nella prossima pagina…