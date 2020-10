The Sims 4 Oasi Innevata – Anteprima

Con Oasi Innevata, Maxis ed Electronic Arts ci propongono una nuova location a tema giapponese, posto ideale dove passare le proprie vacanze.

Sviluppatore / Publisher: Maxis / EA Games Prezzo: 39.90€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 12 Disponibile Su: PC (Origin, Steam), PlayStation 4, Xbox One

Dieci expansion pack e non sentirli. The Sims 4 è diventato nel corso degli anni un vero e proprio simulatore di vita digitale, non paragonabile certo alla Oasis di Ready Player One, ma comunque un luogo/piattaforma/universo in cui, ad oggi, sembra davvero possibile ogni cosa. A prescindere dalla parte tecnica, che si è evoluta mantenendo però degli standard ben precisi sulla visualizzazione dei nostri amati Sim, il lavoro attento e certosino di EA Maxis si è tradotto più volte in una riscrittura di alcuni pack pre-esistenti (vedi per esempio Stagioni o Animali), accompagnati in varie occasioni anche da contenuti completamente inediti come l’ultimo affrontato quest’oggi e intitolato Oasi Innevata, decimo pack di espansione progettato per farci prendere una pausa dal solito tran tran quotidiano.

Il Monte Komorebi sembra essere il luogo perfetto per rilassarsi, godersi delle passeggiate all’aria aperta e, perché no, sciare o fare lunghe escursioni da soli o in compagnia.

VERSO LA CIMA!

Il sistema di gioco rimane sempre lo stesso, questo è chiaro, con una struttura granitica e funzionale che regala ai giocatori la possibilità di scegliere nuove location in cui far trasferire i propri Sims. Un po’ come visto recentemente per la colonia spaziale di Batuu, quella a tema Star Wars, anche in questo caso The Sims 4 Oasi Innevata contrassegna sulla mappa geografica una nuova meta da raggiungere, suddivisa nei canonici tre quartieri, ognuno caratterizzato a grandi linee dalla tipologia di attività che andremo a svolgere.

La cima delè progettata per offrire ai Sims la possibilità di sciare in pista o di ricaricare lo spirito e il corpo presso la sorgente termale,è la zona più antica, considerato l’enorme tempio che troneggia proprio nei suoi dintorni e infine, la zona più moderna, che garantisce un perfetto connubio tra attività da fare sia al chiuso che all’aperto.

Come spesso accade in questi casi, la pubblicazione di un nuovo pack di espansione porta con sé tutta una serie di aggiornamenti anche al gameplay, meglio identificati da una rivisitazione di sentimenti ed emozioni provate dai Sims, accompagnate da una buona quantità di oggetti cosmetici a tema realizzati ad hoc con il fine di personalizzare le nostre abitazioni. L’arredatore nascosto nel nostro inconscio troverà pane per i suoi denti, grazie a diversi mobili e suppellettili pronti a saziare tutti gli amanti del Sol Levante, permettendogli finanche di delegare una zona dell’ingresso alla rimozione delle scarpe, un’usanza ben nota soprattutto in Giappone.

