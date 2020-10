apex legends stagione 7 anteprima

Nuova stagione, nuovo personaggio, nuova mappa… solo una cosa non cambia, Apex Legends rimane sempre incredibilmente divertente da giocare!

Sviluppatore / Publisher: Respawn Entertainment / Electronic Arts Prezzo: Gratuito, con microtransazioni Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 18 Disponibile Su: PC, PlayStation 4, Xbox One; PlayStation 5 e Xbox Series X | S al lancio; Nintendo Switch nel 2021

Il 4 febbraio 2019 Respawn Entertainment è riuscita in un’impresa davvero non da poco: sorprendere l’intera industria videoludica. Una nuova IP, che con un lancio in sordina ha stravolto tutte le aspettative, catapultandosi grazie a una intelligente tattica di marketing al numero uno dei titoli più visualizzati su Twitch e portando a casa il record di maggiori giocatori contemporanei. Alla fine della sua prima settimana, il battle royale Apex Legends è riuscito infatti a sorpassare i 25 milioni di utenti, per raggiungere poi lo stesso mese quota 50. Un successo travolgente, che ha in egual misura ammaliato critica e pubblico.

Con il tempo, forse per la mancanza di un flusso continuo di contenuti, o forse a causa dell’atteggiamento di una playerbase sempre più affamata di novità e azione, la fama è andata scemando, andando a perdere buona parte di quei giocatori più casual per formare uno zoccolo duro di fan. Beh, quale migliore occasione per tuffarsi nuovamente nella mischia se non il lancio di una nuova stagione ricca di novità? Abbiamo avuto il piacere di partecipare a un esclusivo evento digitale (grazie mille, Covid), nel quale gli sviluppatori ci hanno permesso di sapere di più sulla filosofia dietro lo sviluppo delle nuove aggiunte di Apex Legends e mettere mano in anteprima su quello che la Stagione 7 ha da offrire.

A TU PER TU CON RESPAWN

Parliamo un po’ della conferenza. Ben 4 membri di Respawn si sono dati il cambio per parlare del gioco, accompagnati dal rappresentante di EA Chase Colassono. Il Game Director Chad Grenier ha subito offerto novità riguardo il crossplay e le nuove console. La notizia è arrivata sin da subito: Apex Legends sbarcherà al day one sulle console di prossima generazione! Grazie alla retrocompatibilità, sia la console Sony che quelle Microsoft permetteranno di continuare a giocare con gli stessi progressi fatti finora dalla stessa piattaforma. Il battle royale va così a rimpolpare la già sorprendentemente carica line up di titoli di lancio, andando direttamente a competere direttamente con tutti gli altri Free 2 Play a muso duro.



Prima di passare quindi a parlare della novità legate al gameplay, soffermiamoci un attimo su quella che potrebbe essere l’aggiunta più utile alla community: i Club. Secondo quanto detto da Chad Armstrong, Game Designer, si tratta di gruppi di massimo 30 utenti ispirati pesantemente dai network dell’amato Titanfall.

Piccole community in cui incontrare persone con le quali condividere l’esperienza di gioco, sia quella più casual che quella competitiva.utilizzando una serie di hashtag prestabiliti che dovrebbero aiutare parecchio a dare un’idea del gruppo. Questa aggiunta, che potrebbe sembrare a primo acchito nulla di rivoluzionario,in un titolo come Apex Legends, dove la maggior parte dei giocatori si ritrova affiancato da compagni di squadra mai visti prima e il più gran numero di vittorie viene invece raccolto da chi si diverte con gli amici.

