Domanda: cosa esce su Wii U, sbanca tutto in Giappone e si reincarna su 3DS e Switch? Hyrule Warriors, ecco cosa!

Sviluppatore / Publisher: Omega Force, Koei Tecmo / Nintendo Prezzo: 60,98€ Localizzazione: Completa Multiplayer: Locale PEGI: 12 Disponibile Su: Nintendo Switch

Hyrule Warriors è anche conosciuto come Zelda Musou nel magico paese del Sol Levante, un posto dove le battaglie campali in salsa picchiaduro di Tecmo Koei continuano a godere di un successo invidiabile, ben vent’anni dopo la nascita di Shin Sangoku Musou su PS2. Una serie vista con un filo di snobismo in Occidente, anche e sopratutto a causa di un’apparente monotonia nelle meccaniche, vero e proprio muro che ne limita l’approccio da parte di un pubblico comprensibilmente titubante.

È così: da sempre la ciccia del sistema di combattimento dei Musou (assoluto, privo di rivali, nel caso vi foste sempre chiesti una traduzione) gravita attorno a combo più o meno lunghe ottenute inanellando attacchi deboli e forti, seguite da fragorose tecniche speciali da ripetere fino all’obliterazione di interi eserciti. Un fenomenale antistress che il pubblico giapponese continua a gradire, tanto che ci fu una mezza rivolta popolare quando il quinto capitolo – poveraccio! – provò a cambiare leggermente le carte in tavola.

A TALE OF SWORDS AND SOULS, ETERNALLY RETOLD!

Bene, il nostro è probabilmente il Musou più ambizioso mai creato, un vero e proprio parco dei divertimenti per gli amanti dei combattimenti digitali traboccante di opzioni con cui sbizzarrirsi a sgominare montagne di carne da cannone, spinti peraltro da un incentivo mica da ridere.

Mentre il mondo attende il seguito di Breath of the Wild, noi amanti dei giochi d’azione potremo ingannare l’attesa giocando Hyrule Warriors: L’Era della Calamità, vero e proprio prequel ambientato cento anni prima del risveglio di Link. I Campioni verranno riuniti, i Colossi Sacri attivati e, principalmente, conosceremo i retroscena di uno dei più rappresentativi giochi pubblicati su Nintendo Switch, assistendo in prima persona al destino del regno di Hyrule sotto l’ira funesta della Calamità Ganon.

In questi giorni sto mettendo alla prova il gioco completo e sono rimasto positivamente colpito dalla grande varietà offerta dagli sviluppatori: Hyrule Warriors: L’Era della Calamità non è un data disk di Hyrule Warriors mascherato con l’estetica di Breath of the Wild, ma conquista una personalità tutta sua grazie a una decisa diversificazione delle opzioni belliche. Tutto merito della tavoletta Sheika e delle sue quattro abilità, che garantiscono vantaggi decisivi contro particolari attacchi, rispedendo al mittente proiettili metallici o arrestando la forza centrifuga dei colpi più dinamici. Se a questo aggiungiamo una serie di bacchette magiche con cui rendere inoffensivi i nemici legati all’elemento opposto e partire al contrattacco, è evidente che le semplici combo che da sempre contraddistinguono l’ipercinetica scuola Koei Tecmo arrivano ad essere addirittura ridimensionate nell’economia del gioco, specialmente quando si tratta di fronteggiare i nemici più forti che, come nel precedente Hyrule Warriors, richiedono precise strategie per essere feriti seriamente.

