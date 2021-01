loop hero anteprima

Emerso dall’oblio, un solo eroe può opporsi alla cancellazione di ciò che è stato e allo svanire della memoria: il Loop Hero.

Sviluppatore / Publisher: Four Quarters / Devolver Digital Prezzo: ND Localizzazione: Assente Multiplayer: Assente PEGI: ND Disponibile Su: PC (Steam)

Le stelle stanno scomparendo, una ad una. Ma nessuno se ne può accorgere. Il mondo è svanito e con lui la memoria di ciò che era e ciò che è stato. Il Lich ha condannato l’universo a un loop eterno, un continuo Giorno della marmotta dove ogni cosa è destinata a ripetersi e a perdersi nell’oblio. Per tutti, tranne che per l’eroe destinato a salvarci: il Loop Hero.

GIORNO DOPO GIORNO DOPO GIORNO

Questa versione romanzata che avete appena letto è tutta l’introduzione narrativa che accompagna Loop Hero, titolo sviluppato dai russi di Four Quarters e che verrà pubblicato nei primi mesi del 2021 da Devolver Digital. L’idea di fondo non è del tutto nuova: un mondo che si resetta ogni giorno. Di recente anche il piccolo Minit aveva proposto un’avventura alla Zelda con una formula simile. Nel caso di Loop Hero siamo però dalle parti del gioco di ruolo, con un paio di deviazioni parecchio interessanti. Il nostro eroe si muove automaticamente su un percorso ad anello su cui sono disposti alcuni elementi. Quando l’eroe calpesta la casella su cui si trova un mob si avvia, in una finestra a parte, un combattimento che si svolge anch’esso in automatico, basato unicamente sulle statistiche dei personaggi e sull’equipaggiamento del nostro protagonista.

CALA IL VAMPIRO

Ciò significa che non avremo modo di intervenire, se non cambiando al volo armi o protezioni in dotazione del Loop Hero, magari sulla base di un’analisi veloce delle caratteristiche degli avversari. La vittoria di degli scontri viene ricompensata conche possono essere posizionate lungo il percorso, mettendo in pausa l’avanzamento col tasto destro del mouse, e. Se gli oggetti rientrano più o meno tutti nelle categorie classiche quali armi, scudi, copricapi, anelli, e così via, le carte rappresentano invece una variazione piuttosto interessante.

Le carte ottenute sconfiggendo i mob possono infatti essere schierate sulla mappa sia direttamente sul percorso, rappresentando nuovi incontri, oppure ai bordi, affinché l’area di effetto influenzi il passaggio dell’eroe. Un insieme di rocce ai lati del sentiero, ad esempio, velocizza il recupero degli HP del Loop Hero quando vi camminerà affianco, la lanterna illumina il cammino e diminuisce la presenza di mostri, mentre la magione del vampiro mette sulla strada del protagonista un nemico con i canini appuntiti. Ad ogni passaggio dal via si può inoltre decidere di rifugiarsi all’accampamento, uno strano luogo inter-dimensionale dove si trovano altri personaggi, naufraghi del loop privi tuttavia di memoria di ciò che è stato, condannati a vedere sparire nell’oblio qualunque oggetto da cui distolgano lo sguardo.

Continua nella prossima pagina…