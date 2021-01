persona 5 strikers anteprima

Tenete sotto chiave i cuori: in Persona 5 Strikers, i Ladri Fantasma tornano sulla piazza con un pizzico di azione in più. It’s showtime!

Sviluppatore / Publisher: Atlus / SEGA Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Testo Multiplayer: Assente PEGI: 16 Disponibile Su: PC (Steam), PS4, Nintendo Switch

Con passo felino e abile mossa, Joker e compagni hanno già ingannato buona parte dei loro fan, ansiosi di ricevere dal Sol Levante notizie su questo nuovo spin-off. Perché ammettiamolo, Persona 5 Strikers è stato un po’ pubblicizzato come “il Musou di Persona”, con tutte le prevedibili reazioni che una tale affermazione porta in dote. E invece Persona 5 Strikers è il gioco che non ti aspetti, sicuramente improntato sul canovaccio a base di azione fuori di testa per cui Omega Force è famosa, ma anche estremamente rispettoso del materiale originale, tanto che il massacro indiscriminato di migliaia di nemici non si rivelerà quasi mai un’opzione plausibile.

La prima cosa che però salta all’occhio è l’ambientazione, che vede i Ladri Fantasma riunirsi al café Leblanc per godersi le vacanze estive; sono passati mesi dalla loro ultima avventura nel metaverso, e i ragazzi non vedono l’ora di mettere da parte i libri per divertirsi spensieratamente assieme. In altre parole abbiamo sottomano il seguito ufficiale di Persona 5, una premessa che ha il potenziale di mandare in fibrillazione il cuore di tutti i fan della serie. Certo, col tempo siamo stati coccolati da avventure “secondarie” come il riuscito Persona Q2, ma la prospettiva di sapere finalmente cosa aspetta nel prossimo futuro gli otto protagonisti originali (no, al momento nessuna traccia di Kasumi, la new entry dell’edizione Royal) ha il sapore delle grandi occasioni.

TAKE YOUR HEART!

Il ritorno della medesima interfaccia e dei doppiatori giapponesi originali è del resto una vera e propria dichiarazione d’intenti, e una elettrizzante sensazione di autenticità saprà conquistare sin dalle prime battute chi ha investito centinaia di ore su Persona 5, ne sono convinto. Solo che stavolta non ci saranno turni tra i piedi, e i combattimenti avverranno in tempo reale; prima che passiate oltre delusi, lasciate che vi tranquillizzi, perché questo è un Musou che gioca secondo regole personalissime.

Prima di tutto scordatevi di correre da un lato all’altro di un capo di battaglia sconfinato falciando Ombre come se niente fosse: il regno cognitivo di Persona 5 Strikers è enorme, composto da dislivelli e piattaforme raggiungibili dando prova di fulminea agilità fruttando anche il nuovo guizzo fantasma, uno scatto rapidissimo con cui spostarsi con la grazia di un ninja, volteggiando ad altezze mai viste prima nella storia delle rissose avventure targate Omega Force e raggiungendo posizioni di vantaggio. Eccellente per esplorare da cima a fondo i giganteschi livelli, ma anche per prendere di sorpresa i nemici, solitamente intenti a pattugliare attivamente la loro zona e desiderosi di trasformare un gruppo di esuberanti ladruncoli in poltiglia. La cosa non vi spaventa perché nei Musou siete abituati a sminuzzare tonnellate di cattivi? Stavolta no.

