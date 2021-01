Everspace 2 anteprima

Adam Roslin e le sue pirotecniche avventure spaziali tornano in Everspace 2. Questa volta, però, la vita è soltanto una.

Sviluppatore / Publisher: Rockfish / Rockfish Prezzo: 37,99€ Localizzazione: Assente Multiplayer: Assente PEGI: 12 Disponibile Su: PC (Steam) in Accesso Anticipato; PS4, Xbox One al lancio

Comprai il primo Everspace in seguito a un errore. Era tempo di sconti sull’Humble Store, e quel Blood & Wine mi tentava davvero tanto, ma solo dopo l’acquisto mi accorsi che si trattava della versione GOG e non Steam. Rapida richiesta di rimborso, e decisione di reinvestire i soldi in quel gioco spaziale con un sacco di esplosioni.

Mi innamorai in fretta del titolo di Rockfish e del suo gameplay accattivante, e la notizia che un seguito era in lavorazione non poteva che riempirmi di gioia. Tanto più che lo studio tedesco ha deciso di puntare in grande con Everspace 2: più storia, più personaggi, più sistemi e sopratutto una struttura aperta.

VERSO L’INFINITO

Il predecessore del titolo qui in esame, infatti, era dotato di una struttura roguelite: inforcata la nostra navicella, dovevamo superare sei settori irti di pericoli, divisi ciascuno in un pugno di livelli. La morte non ci avrebbe riportati a un checkpoint, ma nuovamente al punto di partenza della nostra avventura. Proprio la struttura roguelite è stata fra le componenti più discusse di Everspace: molti giocatori avrebbero preferito un’esperienza più permanente, che desse un senso di progressione meno soggetto alle bizze della generazione casuale di nemici e ambienti. Così ha dunque fatto Rockfish in Everspace 2: questa volta, venire tramutati in una nuvola di pulviscolo spaziale non porterà il buon Adam Roslin a reincarnarsi in un altro clone, ma a una schermata di game over e all’obbligo di ripartire dall’ultimo salvataggio. Anche la struttura non è più divisa in livelli ma in aree verso cui possiamo viaggiare liberamente attivando il nostro jump drive che, per fortuna, sembra anche aver superato l’opprimente limite delle contate scorte di carburante.

In pieno stile open world, oltre a una campagna principale interamente doppiata che sarà fondamentale per ottenere l’accesso a nuovi settori, nelle varie zone che potremo visitare troveremo quest secondarie, sfide e qualche semplice puzzle volto a incentivare l’esplorazione accurata degli ambienti. In tutto questo, intatti sono stati invece mantenuti quegli aspetti che rendevano tanto piacevole l’esperienza in Everspace. Primo, il suo gameplay smaccatamente arcade, che vede il nostro mezzo compiere agili manovre e contorcersi rapidamente per seguire il puntatore del mouse (o del pad). Quello a cui vi trovate di fronte non è infatti un simulatore alla Elite Dangerous, ma sostanzialmente un third person shooter nello spazio; al punto che, sebbene il gioco sia compatibile con i controller HOTAS, gli sviluppatori ne sconsigliano l’utilizzo. E poi c’è il secondo aspetto: la formidabile resa visiva. Già il predecessore brillava per un impatto visivo davvero ottimo (e se non ci credete, andate a ripescarvi la recensione del Mario redazionale), e lo studio tedesco non ha fatto altro che confermare la sua abilità. Stazioni spaziali avvolte dalle nebbie, sfide all’ultimo colpo di blaster, addirittura un assalto ad una base dei banditi con sullo sfondo il nucleo esposto di un pianeta devastato da una guerra ormai conclusa da anni: Everspace 2 è una vera gioia per gli occhi.

