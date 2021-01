balan wonderworld anteprima

Balan Wonderworld, il nuovo platform di Yuji Naka per Square Enix, è pronto al debutto sul palcoscenico. Prima però serve una prova generale, che si materializza sotto forma di una corposa demo del gioco che abbiamo avuto l’occasione di provare in anteprima. Sarà riuscito questo mostro sacro della Golden Age SEGA a ritrovare la magia di un tempo per regalarla ad una nuova generazione di giocatori?

Sviluppatore / Publisher: ARZEST Corp. / Square Enix Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 12 Disponibile Su: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

In anticipo di qualche giorno sull’uscita pubblica abbiamo potuto mettere mano ad una piccola fetta del coloratissimo Balan Wonderworld, primo progetto a cui uno dei padri di Sonic lavora in prima persona da parecchio tempo. Una manciata di livelli è bastata per farci fare un salto carpiato indietro nel tempo, quando gli action-platform erano un genere dominante e dominato da personaggi colorati e totalmente folli.

Banjo-Kazooie, Conker, Donkey Kong 64, ma anche Gex, Ape Escape e Spyro… le fonti d’ispirazione di Balan Wonderworld non si contano e anche in questa piccola versione da noi giocata a ogni angolo abbiamo ritrovato dettagli estetici o di gameplay che hanno risvegliato memorie sopite. Questo da un certo punto di vista fa ben sperare in un gioco dalle meccaniche rodate, oliate e altamente godibili. D’altro canto però il rischio di avere di fronte un titolo troppo “vecchio” sotto il profilo ludico esiste, ma avremo tempo per queste considerazioni ed altre in sede di recensione.

DI TUTTO UN PO’

Protagonista di Balan Wonderworld è un ragazzino (o ragazzina, in base alla vostra scelta iniziale) che dopo essere entrato in uno strano teatro si trova immerso in un mondo pazzo, nel quale a farla da padrone è un istrionico personaggio che vi accoglierà cantando, ballando e schizzando da una parte all’altra dello schermo. È il Maestro Balan e racchiude in sé la sfrontatezza di The Mask, la verve di Sonic e un look che non può non riportare alla mente l’indimenticabile Nights.

In alcune sezioni del gioco lo impersonerete in strane e velocissime battaglie, durante le quali dovrete premere i tasti del controller con il giusto tempismo. Il ruolo di queste ultime nell’economia del gioco non è ancora chiaro, come non è chiaro se in un modo o nell’altro ci troveremo a controllare direttamente Maestro Balan in specifiche sezioni del gioco. La quasi totalità del gameplay di Balan Wonderworld poggia sul concetto di “travestimento”. Ricordatevi che vi troverete all’interno di un bizzarro teatro, quindi tutto avrà una forma che richiama le recite e i musical. Il/la protagonista potrà indossare la bellezza di 80 costumi differenti nel corso del gioco, che non avranno solo una valenza estetica.

Continua nella prossima pagina…