Ma come fai Mario, a non invecchiare mai?

Sviluppatore / Publisher: Nintendo / Nintendo Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Cooperativo Online e Locale PEGI: 7 Disponibile Su: Nintendo Switch (12 febbraio)

5.86 milioni di copie vendute. Il Super Mario tridimensionale meno venduto di sempre risucchiato nel gorgo di marketing inconsistente e disinteresse generale, quasi sfacciato snobismo, nei confronti di Wii U; una parentesi che la stessa Nintendo sembra voler dimenticare, cercando di salvare una ad una quelle opere che troppe poche persone hanno potuto godersi. Su Switch infatti ha ormai trovato casa quasi tutto l’equipaggio di quell’ammiraglia naufragata come un Titanic videoludico che di iceberg non ne ha visti, ma aveva lasciato il porto con una falla già aperta nello scafo, affondando lentamente mentre l’orchestra continuava a suonare (oh sì, se suonava!) come se ci fosse futuro al di là di un mercato che aveva già deciso il loro destino.

Super Mario 3D World era il capitano, fiero, l’uniforme rossa stirata e impeccabile, come da tradizione l’ultimo ad abbandonare la nave, lasciando scendere prima Cereza, poi i Toad, i Pikmin, la squadra olimpica di Smash Bros., gli Inkling e infine i kart nella stiva insieme a Luigi, che guardava tutti in cagnesco non si sa bene per quale motivo. Ma poi eccolo lì! Sano e salvo! Come se non fosse passato un giorno degli ultimi otto anni, dove sulla terra ferma stava cambiando tutto pur senza riuscire ancora a cambiare il platform, troppo dipendente dal suo genio e dal suo baffo fluente.

AGGIUNGI LA TERZA DIMENSIONE AL PLATFORM 2D E…

Perché 3D World (e nel suo piccolo anche 3D Land per 3DS) è riuscito a fare qualcosa che neanche i suoi illustri predecessori e successori (quell’Odyssey capace di sbancare il botteghino come nessun altro) avevano tentato di fare; re-immaginare il gameplay di un Super Mario World (ma anche Bros. 3) con le libertà concesse dall’asse z, senza però perdersi nell’esplorazione ma scegliendo una forma da carillon, che una volta avviato comincia a mangiare secondi, suonare melodie frenetiche e muovere i suoi ingranaggi, generando un’esplosione cinetica di colori, animazioni, effetti sonori; il giocatore investito dall’onda d’urto del benessere, capace di invertire così la propria spirale di apatia o potenziando ancora di più il magnetismo del proprio polo positivo, diffondendo buon umore nell’aria come fossero ferormoni.

Piccoli spazi di enorme divertimento disegnati per permettere al giocatore, qualsiasi tipo di giocatore, di sperimentare gameplay. La grammatica inventata su NES e SNES che viene usata come base per creare la nuova stand up comedy del platform: una battuta, le risate che raggiungono il loro picco e, poco prima di spegnersi in un sorriso, un’altra geniale, irriverente, esilarante sparata a bruciapelo, in loop fino a lasciare senza fiato.

