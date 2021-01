Proprio come ci rammenta il motto “lascia il tuo segno”, Monster Energy Supercross 4 non è qui solo per farci assistere a uno show ma vuole che ne diventiamo i protagonisti.

Sviluppatore / Publisher: Milestone/Milestone Prezzo: 49.99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 3 Disponibile Su: PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia Data di Lancio: 11 marzo



Se avete qualche anno – d’esperienza, s’intende – sulle spalle, probabilmente ricorderete Screamer. Era il 1995 e Milestone, la software house milanese divenuta un punto fermo nel settore dei racing game, da allora ha continuato a sfornare titoli accomunati da un fattore: la velocità.

THE FLOW MUST GO ON

Velocità e adrenalina, una miscela esplosiva a cui basta aggiungere una cospicua dose di competizione per ottenere la formula del brivido perfetto, la pietra filosofale bramata da chi è pilota nell’anima. Esattamente come nella scorsa edizione, il tris di elementi è presente in abbondanza in questo quarto capitolo che ci offre la rappresentazione digitale del campionato Monster Energy AMA Supercross 2020. Naturalmente, rispetto al predecessore, sono diverse le novità o le feature tirate a lucido tra cui spicca un intuitivo Track Editor con cui è possibile modellare i circuiti che abbiamo in mente per poi condividere il risultato delle nostre fatiche creative con la comunità. Migliorato e accessibile anche per chi non ha un’indole edilizia alla Frank Lloyd Wright, il tool promette di aumentare sensibilmente la longevità e la varietà dell’esperienza.

Sarebbe stato interessante testare il multiplayer e soprattutto la Carriera, la rinnovata modalità single player che, quest’anno,grazie all’integrazione di un albero dei talenti tramite cui personalizzare il proprio pilota oltre al basilare editor per l’aspetto fisico, ma per sviscerarne i segreti bisognerà attendere giacché la build work in progress prevedeva dei contenuti inaccessibili, tra cui figurava proprio la regina delle modalità per giocatore singolo. Qualche info a riguardo? Si sa che, che i punti da investire nelle abilità si potranno ottenere correndo o svolgendo attività particolari e che la scalata verso la gloria nelle classi 250SX e 450SX passerà per le categorie Future, Rookie e Pro, l’ultimo gradino che si frappone tra noi e l’olimpo dei bikers ma anche quello in cui dovremo vedercela contro i più grandi piloti del mondo.

Restando in tema di novità non si può omettere di citare il nuovo Compound, l’area free roaming ispirata ai panorami delle Isole del Maine dove ci si può allenare oppure correre in libertà sia in solitaria che in co-op e, perché no, sfidare qualche amico nei 5 tracciati presenti. Questa “palestra a cielo aperto” è utile per entrare in sintonia con i poderosi destrieri di metallo che dovranno condurci alla vittoria, ma soprattutto aiuta ad aumentare il feeling con il concetto di “flow”, quel ritmo che fondamentalmente è la chiave del successo di chi ambisce a diventare il migliore nell’impegnativa disciplina del Supercross.

