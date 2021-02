Mass Effect Legendary Edition anteprima

BioWare ed Electronic Arts ci hanno permesso di dare uno sguardo a Mass Effect Legendary Edition, la versione rimasterizzata della saga di Shepard.

Sviluppatore / Publisher: BioWare / Electronic Arts Prezzo: N.D. Localizzazione: N.D. Multiplayer: Assente PEGI: 18+ Disponibile Su: PC (Origin, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One Data di Lancio: 14 Maggio 2021

Non sono mai stato un patito di remastered e remake, lo ammetto. Tuttavia, da quando ho visto la Normandy librarsi nel firmamento più bella che mai durante l’anteprima di Mass Effect Legendary Edition, continuo a pensare che sia ora di rivedere le mie convinzioni.

Dal primo capitolo del 2007 al terzo nel 2012, la storica trilogia di Mass Effect creata da BioWare è divenuta l’emblema degli action RPG sci-fi. Non ha senso scannarsi su quale sia l’episodio migliore, si parla di una saga storica che merita d’essere vissuta almeno una volta da chiunque ami questo medium.

MI SEI MANCATO, CPT. SHEPARD

BioWare in primis è consapevole dell’importanza della sua trilogia, gli animi dei fan di Shepard scottano ancora di passione e il termometro dell’hype è schizzato alle stelle al pensiero che un quarto capitolo stia maturando (non abbiatene a male, ma non riesco proprio a contare Mass Effect: Andromeda). Per questi e molti altri motivi, è dura non esultare sapendo che la prossima primavera verrà pubblicata ufficialmente la Mass Effect Legendary Edition.

Si tratta della rimasterizzazione dei primi tre capitoli, un progetto chiesto a gran voce dagli appassionati di vecchia data ma, al contempo, utile per permettere a chi non ha potuto farlo a suo tempo di immergersi in una delle epopee fantascientifiche più coinvolgenti di sempre. Attraverso le parole di(Project Director),(Producer) e(Environment e Character Director), l’anteprima mi ha svelato che l’obiettivo di BioWare non è reinventare i tre colossali giochi bensì ammodernarli sfruttando le conoscenze moderne. Tra una chiacchiera e l’altra, ognuno di loro ha detto e mostrato qualcosa di interessante, ergo ecco un assaggio di cosa aspettarsi dalla nuova edizione del mito.

Oltre a Mass Effect 1, 2 e 3, la Legendary Edition conterrà più di 40 DLC riguardanti la storia, le armi, le armature e i pack promozionali. Come si può intuire, si tratta di una quantità di contenuti capace di tenere occupati almeno per un centinaio di ore. Ovviamente, l’operazione di svecchiamento deve necessariamente passare attraverso un processo di restauro suddiviso su più livelli, evitando però che l’iter di rinnovo snaturi l’anima della saga o, se preferite le parole esatte degli sviluppatori, “ne intacchi lo spirito e la memoria”. Il concetto è semplice in teoria, al momento si può solo sperare che diventi realtà, ma qualche certezza c’è già: la Legendary Edition sfrutterà il 4K, l’HDR e, per quanto concerne i PC, supporterà i controller, i monitor ultra-wide (21:9) e quelli ad alto refresh rate. Nonostante la penuria di informazioni in merito alle console, i possessori di Xbox One X/PS4 Pro possono rallegrarsi giacché sono previsti i 60 fps sia su old che su next gen.

