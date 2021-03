Sta per arrivare il nuovo atto del secondo Episodio di Valorant. Pronti a fare un bel viaggio tra le stelle in compagnia di Astra?

Sviluppatore / Publisher: Riot Games / Riot Games Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile Su: PC

Riot Games ci ha gentilmente invitati a un’anteprima di tutte le novità in arrivo sul suo hero shooter in prima persona, Valorant. Dalla sua uscita ufficiale, ormai quasi un anno fa, questo competitivo free-to-play sta lottando per un posto di rilievo nell’Olimpo degli FPS, quasi come a voler ricalcare i passi percorsi dal suo immensamente popolare “fratello maggiore”, il MOBA League of Legends.

UN KIT PARTICOLARE

A brillare più di tutte durante questi giorni di prova, ovviamente, è stata la stella dell’ultima arrivata: Astra. La nuova Agente è una gioia per gli occhi, grazie a un design fresco e accattivante. L’idea alla base del concept si basa chiaramente su un futurismo africano che ultimamente sta salendo alla ribalta non solo nei videogiochi ma anche in film come Black Panther. Nonostante i vestiti decisamente ispirati allo Street Wear, è difficile non intravedere la stessa pasta di cui sono fatte le guerriere Wakandiane in quegli accenti d’oro e lo sguardo sicuro di sé. L’unicità di Astra, tuttavia, è chiaramente messa in primo piano sin dalla selezione dell’agente nel suo braccio sinistro, dove un artefatto dall’aspetto Shurimiano lascia intravedere una pelle violacea decisamente fuori dal comune!

In gioco, la viaggiatrice astrale ghanese è la quintessenza dello Stratega., tenendo conto non solo del piano d’azione del proprio team ma anche delle forze e debolezze della squadra nemica. Astra può abbandonare il suo corpo per raggiungere uno stato di coscienza superiore chiamato forma astrale. Mentre fluttua sulla mappautilizzando il fuoco primario, visibili non solo agli alleati ma anche ai nemici. I corpi celesti, un kit comunque davvero variegato e utile in qualsiasi situazione: la sua C,e, una volta attivata attira al suo centro tutti gli agenti nell’area, per poi esplodere rendendo tutti Vulnerabili; la Q,, stordisce ad area dopo un breve ritardo e l’abilità E permette di dissolvere stelle già piazzate (per recuperarne una carica e riutilizzarle in seguito) oppure di attivare una, che funziona in maniera molto simile a un classico fumogeno. La ciliegina sulla torta arriva con la skill attivata dal tasto X,, che permette di creare un muro in forma astrale in grado di bloccare tutti i proiettili e attutire i suoni fatti dall’altro lato.

Sebbene vada programmata in anticipo e sia evidente anche ai giocatori nemici, la capacità di utilizzare le stelle in maniera differente offre ad Astra la possibilità di prendere pieno possesso del campo di battaglia. La forma astrale è utilizzabile sin dalla fase di shopping ma è possibile farci una capatina anche durante il combattimento. In questi casi tuttavia è sempre meglio assicurarsi di avere qualcuno intorno in grado di coprirci le spalle, o il corpo lasciato indietro diventerà un facile bersaglio per i giocatori nemici.

LA PROVA DEL TEMPO

In generale Astra è un agente che presenta sia un alto skill cap che un alto skill ceiling, e che permetterà ai giocatori esperti di raggiungere nuove vette ma potrebbe risultare un po’ macchinoso e complicato per i nuovi arrivati o per chi, come me, avrebbe bisogno decisamente di più studio e pratica! Unica pecca sembra finora essere giusto il colore di alcuni degli effetti, un poco difficili da decifrare quando due Astra si affrontano.

L’impressione data da Astra (e dalle altre aggiunte che arriveranno con il secondo atto) è stata davvero positiva. Un peccato che gli sforzi degli sviluppatori e del reparto marketing siano stati sfortunatamente intaccati dall’ennesimo leak, che ha costretto tutti a correre i ripari e mostrare il trailer del personaggio in anticipo, senza troppi fronzoli. Questa nuova aggiunta al roster di Agenti – che ne porta il numero a 16 – ha un kit che sembra poter offrire davvero tanto ai migliori strateghi di Valorant. Per ora sembra davvero di avere tra le mani una stella nascente! Solo il tempo, però, potrà però dire quanto sia efficace in ambito competitivo e durante le classificate.