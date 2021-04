La versione di Siege Survival: Gloria Victis che abbiamo giocato in anteprima si apre con la caduta di una città medievale e con il nemico alle porte della fortezza che sta a guardia della cittadina. Cinta sotto assedio, la rocca che accoglie i sopravvissuti al primo assalto non può cedere. A chi spetta assicurarsi che gli invasori non facciano breccia?

Sviluppatore / Publisher: Black Eye Games e FishTank Studio / Ravenscourt Prezzo: N.D. Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: N.D. Disponibile Su: PC (Steam) Data di lancio: Q2 2021

Manco a dirlo, tocca proprio a noi non soltanto ritardare quanto più possibile la caduta della rocca, ma anche provare a ribaltare le sorti dell’assedio e respingere le forze nemiche. Ambientato nello stesso universo narrativo di Gloria Victis, gioco di ruolo massivo online di qualche anno fa prodotto da Black Eye Games, questo nuovo titolo sviluppato in collaborazione con FishTank Studio si è lasciato provare grazie a una corposa versione dimostrativa che abbiamo provato in anteprima per voi.











Al contrario del MMORPG da cui prende in prestito l’ambientazione, Siege Survival è un titolo esclusivamente single player che vuole raccontare la storia di un assedio medievale dalla parte della gente comune, quelle persone che purtroppo in queste situazioni si sono sempre ritrovate – loro malgrado – a pagare il conto più salato. Come dite? Un incipit del genere vi ricorda qualcosa? Difficile darvi torto, giacché tutta l’impalcatura ludica su cui si poggia questo spin-off di Gloria Victis strizza l’occhio a This War of Mine, gestionale dalle forti tinte survival pubblicato nel 2014 da 11 bit studios.

TUTTI NELLA ROCCA

Come nell’ottimo titolo dello studio polacco, in Siege Survival: Gloria Victis dobbiamo prendere il controllo di un manipolo di semplici cittadini mentre da un lato sono impegnati a cercare di sopravvivere all’assedio, dall’altro aiutano in ogni modo possibile i pochi soldati a difesa della roccaforte.

Nella versione dimostrativa messaci a disposizione, comprendente il tutorial e poco altro, ciò si è tradotto nella necessità di sfruttare materiali quali legname, pietra e macerie varie per costruire delle strutture di fortuna tramite le quali cucinare pasti caldi, conservare la carne, purificare l’acqua, produrre utensili artigianali, realizzare rimedi medicinali e riparare l’equipaggiamento delle forze alleate che, giorno dopo giorno, combattono strenuamente per scongiurare la caduta del forte.

Naturalmente,, pena pesanti malus o addirittura la dipartita precoce dello sfortunato sopravvissuto. È dunque necessario assicurarsi che questi poveri cittadini siano relativamente ben nutriti e riposati, magari cercando di evitare che le ferite che certamente si procureranno vadano a infettarsi.

Continua nella prossima pagina…