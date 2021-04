Dopo un evento digitale a porte chiuse abbiamo testato una corposa build dell’espansione Blackwood, primo capitolo di un’avventura pronta a catapultarci 800 anni prima degli eventi di The Elder Scrolls IV Oblivion.

Sviluppatore / Publisher: ZeniMax Online / Bethesda Softworks Prezzo: 39,99€ Localizzazione: Assente Multiplayer: Online PEGI: 18 Disponibile Su: PC, PS4, Xbox One Data di lancio: 1° giugno

Sapevamo che ZeniMax avesse intenzione di cambiare un po’ le carte in tavola con Blackwood, la nuova espansione di The Elder Scrolls Online, ma di certo non eravamo pronti alla possibilità che le modifiche apportate sarebbero riuscite (anche se servirà la conferma al momento del lancio) a cambiare così tanto l’approccio nei confronti del gioco. Quando si parla di un MMO bisogna tener conto di tantissimi fattori: come far evolvere la storia affinché si riveli convincente e coinvolgente per i giocatori, come inserire un sistema di ricompense tale che non preveda un eccessivo impegno, complice la presenza di molti casual gamer che magari fanno difficoltà a seguire tutto il processo di crescita del personaggio dall’inizio alla fine.











Ci sono poi tutte quelle piccole sfaccettature legate al modo di giocare, elemento che spesso ci porta anche a vivere un MMO paradossalmente in solitaria, soprattutto quando si vuole evitare di scendere a compromessi con elementi del party non sempre vogliosi di scambiare il loot trovato. Insomma, non deve essere facile tenere le briglie di un prodotto del genere dando seguito a tutte le richieste espresse dalla community, ma sembra che con Blackwood assisteremo a importanti modifiche del gioco.

SI ALZA IL VENTO DEL CAMBIAMENTO

The Elder Scrolls Online è riuscito a ritagliarsi una fetta di utenza veramente incredibile al suo seguito, racimolando ben diciotto milioni di giocatori pronti a mettersi alla prova in tutta Tamriel. Una delle prime modifiche pensate dagli sviluppatori riguarda proprio i nuovi giocatori che decideranno di prendere parte a questa nuova avventura, poiché è stato implementato per l’occasione un nuovo sistema di tutorial che parte dalle basi, pensato per dare una piccola infarinatura dei comandi di gioco. Questa mini avventura, che ha luogo sull’Isola di Balfiera, ci permetterà infine di arrivare a una grande sala piena di portali, ognuno di questi pronto a condurci in una parte precisa del mondo di Tamriel, ciascuno di loro corrispondente all’incipit delle avventure legate ai DLC pubblicati nel corso degli anni.

L’intenzione degli sviluppatori è stata quella di ridurre al minimo l’idea di unica grande storia lineare, quindi da capitolo zero in poi, concedendo piuttosto estrema libertà al giocatore nello scegliere il punto da cui voler iniziare. Potrebbe sembrare alienante, e in un primo momento a me così è sembrato, ma analizzando la cosa a mente fredda ci si accorge che effettivamente la compartimentazione delle storie si traduce in una maggiore flessibilità concessa alla nuova utenza, che non sarà più costretta a dover iniziare da capo o aspettare di raggiungere determinati livelli per riscontrare un po’ di coerenza all’interno della storia. Ogni punto della narrazione è indipendente dagli altri, una suddivisione a compartimenti stagni che prevede giusto l’incontro di qualche personaggio secondario, o qualche riferimento nei dialoghi, nel corso del cammino intrapreso durante l’esplorazione di Elsweyr o Greymoor. Questa suddivisione mentale verrà resa ancora più chiara tramite il sistema visto nella versione di anteprima, che implementerà una divisione per capitoli e non più per espansioni.

