Resident Evil Village – Anteprima

A un paio di settimane dall’uscita di Resident Evil Village siamo riusciti a venire in possesso di materiale top-secret sul survival horror Capcom, uno dei giochi più attesi dell’anno, e non potevamo non condividerlo con voi.

Sviluppatore / Publisher: Capcom / Capcom, Koch Media Prezzo: 69,99€ Localizzazione: Completa Multiplayer: No PEGI: 18 Disponibile Su: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di lancio: 7 maggio 2021

Più scottante di un documento riservato della Umbrella Corporation e più contagioso di una provetta di G-Virus mixata con un paio di Plagas. Ciò che stiamo per raccontarvi va ben oltre quanto visto nel recente Resident Evil Showcase di Capcom, oltre addirittura le nuove demo che avete già spolpato o vi apprestate a giocare.











Tranquilli, quella che segue è una lettura ricca di tensione ma a prova di spoiler, perfetta per passare il (poco) tempo che ci separa dalla recensione. NB: Diverse immagini provengono da un video in alta risoluzione fornitoci da Capcom per illustrare l’articolo, e non possono quindi rispecchiare in toto la qualità visiva del gioco.

COSA SAPEVAMO PRIMA

Dopo l’incubo vissuto in Casa Baker, Ethan Winters e la moglie Mia desideravano solo una cosa: trovare un po’ di pace. Il trasferimento in una nuova casa, lontana da tutto, e l’arrivo di una bimba sembravano i sigilli alla loro nuova vita, un nuovo inizio capace ci cancellare le orrende visioni che da anni ormai li tengono svegli la notte. Ma i brutti sogni a volte non svaniscono all’alba e ancora una volta si materializzano nella loro vita, anche se in una forma inaspettata: Chris Redfield! L’ex-agente S.T.A.R.S., colui che avrebbe dovuto proteggerli piomba in casa loro, piazza mezzo caricatore nel corpo di Mia e porta via la piccola senza proferire parola. Ethan è sull’orlo della pazzia… dissolvenza in nero. Piano sequenza su una località sconosciuta della Romania, il tetro e gigantesco Castello Dimitrescu sovrasta un villaggio immerso in una nebbia quasi solida. La padrona di casa si fa chiamare Lady Dimitrescu e fin dalla sua prima apparizione il pubblico ha subito notato due cose di lei: l’incredibile altezza e le sue qualità. Tutte e due.

COSA ABBIAMO SCOPERTO

Vive in questa immensa residenza che sembra uscita da un qualsiasi Castlevania insieme a, i cui corpi sinuosi sono tempestati di tagli e vene che risaltano sulla pelle diafana. Posseggono poteri grazie ai quali possono muoversi velocemente e smaterializzarsi in una nuvola di insetti simile a quella che circondava Marguerite Baker. Hanno un’insaziabile sete di sangue come suggeriscono i rivoli purpurei che colano dai lati delle loro bocche. Sono al servizio della loro Lady ma: fuori dalle mura si nascondono creature forse anche peggiori, lupi mannari e presenze inquietanti che Ethan dovrà fronteggiare se vorrà uscire vivo da questo nuovo incubo. Vivremo questa sua nuova, terrificante avventura ancora una volta con una, ma ci sarà più spazio per l’azione, elementi survival più spiccati rispetto a Resident Evil VII e numerosi richiami al passato della saga. Capcom ha lasciato aperte molte strade, ne abbiamo percorse alcune passando un’ora abbondante in compagnia di una versione praticamente definitiva di Resident Evil Village e…

Che Resident Evil Village sarebbe stato pesantemente influenzato parecchio dal quarto capitolo della serie era abbastanza chiaro fin dall’inizio. Le atmosfere sono molto simili e un paio di dettagli di gameplay praticamente identici sono già spuntati fuori dai vecchi trailer. Parliamo in primis, ovviamente, del corpulento mercante con cui faremo affari nel corso del gioco.

