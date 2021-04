Returnal: il nostro gameplay dell'esclusiva PS5 – Videoanteprima

Manca poco più di una settimana al lancio di Returnal, ma noi di TGM abbiamo avuto modo di giocare in anteprima allo sparatutto con elementi roguelite sviluppato da Housemarque e in arrivo in esclusiva su PS5. Qui di seguito trovate un video di gameplay catturato dall’inossidabile Stefano Calzati, che ha indossato la tuta spaziale per perdersi tra gli angoli oscuri del cangiante pianeta Atropos, e montato dal sempre gagliardo Gabriele Barducci, anch’egli ormai disperso nella rotta verso l’enigmatico astro celeste.











Mentre vi godete il filmato di puro gameplay, vi diamo appuntamento tra qualche giorno per il nostro parere ufficiale e definitivo su Returnal, ricordandovi che l’affascinante titolo dello studio finlandese approderà su PlayStation 5 il prossimo 30 aprile.