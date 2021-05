Lo splendido lavoro di questo remake, le criticità del fatidico Capitolo 18 e l’abbandono di Tetsuya Nomura come director. Archiviati tutti questi feticci, è seriamente ora di parlare dell’aggiornamento next-gen di Final Fantasy VII Remake e del DLC INTERmission dedicato a Yuffie.

A distanza di un anno dalla pubblicazione del primo capitolo del remake di Final Fantasy VII, ormai assodato come un lavoro che “reimmagina” gli eventi narrati nell’originale del 1997, eravamo più o meno pronti a ricevere notizie circa lo stato dei lavori della seconda (e non ultima, probabilmente) parte del remake di questa settima fantasia finale, che è riuscita a siglare un successo mondiale, senza omettere uno stacco netto di apprezzamento tra vecchi e nuovi fan.











A rendere meno foriera di inquietudine l’attesa, sulla quale ha di recente aleggiato l’ombra della dipartita di Nomura come director con Naoki Hamaguchi a subentrare nel ruolo, l’ex director ha voluto comunque ribadire che la linea guida di lavorazione è stata già tutta dettata. Fortunatamente, per tenerci ben impegnati, Square Enix ha deciso di deliziarci con uno step intemedio fissato al 10 giugno: stiamo ovviamente parlando di Final Fantasy VII Remake Intergrade, un pacchetto di ottimizzazione next-gen a cui si allega anche un corposo DLC che vede il ritorno della ninja Yuffie.

LA CARNE SUL FUOCO

Nel caos che si è trascinato all’arrivo della next-gen di casa Sony, è bene precisare che i precedenti salvataggi saranno utilizzabili anche su PlayStation 5, senza il tedio di dover ricominciare tutto il titolo daccapo. Ovviamente, sulla nuova ammiraglia Sony il titolo può godere di: risoluzione 4K (modalità grafica) o 60fps (modalità performance), maggiore dettaglio di texture, illuminazione e sfondi e caricamenti più rapidi, che rendono un titolo già bello da vedere su old gen una vera gioia per gli occhi. E: Final Fantasy VII Remake Integrade include infatti il supporto al feedback aptico.

Dopo aver assistito al fatidico finale di Final Fantasy VII Remake è ormai palese che da adesso in poi, le carte in tavola siano state stravolte completamente e lo storico titolo sia pronto a rimodellarsi nuovamente. Questa la grande tesi a supporto dell’introduzione di Yuffie, che la vede addirittura protagonista in questo DLC. Se nell’originale era infatti un personaggio opzionale, la rilettura odierna prevede una particina ben più importante per la simpatica ninja. Yuffie e Sonon (personaggio inedito) sono inviati da Wutai in missione segreta a Midgar, esattamente subito dopo l’esplosione del reattore Mako 5. Lo scopo è quello di rubare una misteriosa e potentissima materia della Shinra, e in questo otterranno il supporto delle truppe AVALANCHE.

In combattimento, Yuiffe è un personaggio che predilige gli attacchi a lungo raggio, ma non manca di frecce al suo arco anche quando la mischia si fa più serrata. La sua stella, perfetta arma ninja, sarà assai versatile in tutte e due le situazioni di attacco, anche grazie ai poteri elementali dell’arma che esploderanno al concatenarsi delle combo e delle rispettive abilità. Per quanto riguarda il suo partner di missione, Sonon, questo guerriero addestrato dal padre di Yuffie ha vissuto la devastazione del suo paese per mano della Shinra, motivo per cui si palesa come personaggio deciso nelle sue azioni, mosso da una moderata sete di vendetta. Personaggio serio e radicato, sarà un perfetto contraltare all’esuberanza di Yuffie. Sonon purtroppo non potrà essere controllato direttamente, ma allo stesso non sarà un membro del party passivo, anzi, parteciperà con forza alle fasi di combattimento e premendo il tasto L2 potremo richiamare gli attacchi energizzati, particolarissime combo da eseguire assieme a Yuffie. Tante saranno le nuove abilità come gli stessi attacchi combinati tra i due personaggi che avremo modo di sperimentare sul campo di battaglia. Tra uno scontro e l’altro però, possiamo sempre seguire le classiche missioni secondarie , sostanzialmente molto simili a quelle di Final Fantasy VIII Remake, che alternano compiti da postino fino alla ricerca di scomparsi animali domestici.

Meglio non dimenticarsi, poi, di provare le partite a Fort Condor, un particolarissimo minigioco che sta prendendo piede tra gli abitanti del Settore 7. Questo non è altro che un gioco di strategia dove due giocatori dovranno schierare le proprie unità per attaccare la fortezza avversaria e difendere la propria. Un piccolo feticcio ludico per riposarsi tra una missione segreta e l’evocazione di potenti alleati quali Ramuh.

Poche settimane ci dividono dall’arrivo di questo pacchetto aggiuntivo di Final Fantasy VII Remake che, nonostante il tempo passato dal lancio, ancora è frutto di teorie e speculazioni fra i fan. Anche chi si è ritrovato spiazzato dagli eventi finali del primo capitolo non può infatti negare la naturale curiosità per il futuro di questo progetto ambizioso, che sembra voler allargare sempre più l’universo di Final Fantasy VII per regalarci un’opera corale e indimenticabile. Ecco, infine, un’imponente galleria di immagini ufficiali.