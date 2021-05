House of Ashes, terzo episodio della Dark Pictures Anthology, si presenta al pubblico. Dopo una nave fantasma e una piccola cittadina avvolta dalla nebbia, dove ci condurranno le storie del Curatore? Scopriamolo insieme…

Sviluppatore / Publisher: Supermassive Games / Bandai Namco Prezzo: ND Localizzazione: ND Multiplayer: Cooperativo Online e Locale PEGI: 18 Disponibile Su: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 2021

Ho appena finito Little Hope. L’immancabile elenco di nomi che compone i titoli di coda scorre sullo schermo, e io lo osservo mentre rifletto su quanto appena accaduto. Lo osservo, è bene dirlo, in maniera assolutamente distratta, senza prestare alcuna attenzione a chi si è occupato di motion capture, sonoro, animazioni.











Neanche si trattasse di un QTE da cui dipende la mia vita, provo a pigiare con insistenza tasti a caso per tornare all’introduzione, quando di colpo mi fermo. Appare infatti davanti ai miei occhi un trailer. A dire il vero un po’ me lo aspettavo, ma è comunque una piacevole sorpresa. Vedo dei soldati, degli spari, quella che sembra una enorme grotta. Poi il buio. Cosa succede? E cosa succederà? Ho bisogno di qualcuno che mi dia qualche informazione extra…

IL NEMICO DEL MIO NEMICO È MIO AMICO

Quel qualcuno si chiama Will Doyle, game director di Supermassive Games, che nel corso di un evento online di presentazione ha introdotto alla stampa House of Ashes, fornendo interessanti informazioni relative alla componente narrativa ed elencando tutta una serie di novità e di modifiche più o meno importanti che andranno a ritoccare una struttura di gioco ormai collaudata nel tempo. Abbandonato il mare aperto di Man of Medan e la tipica cittadina americana di provincia di Little Hope, il terzo episodio della Dark Pictures Anthology ci trasporta in Medio Oriente, durante le fasi finali del conflitto in Iraq. Partendo dalla ricerca di un sito contenente armi di distruzione di massa, un manipolo di soldati composto da appartenenti alla forze speciali, all’aeronautica militare e alla CIA si troverà coinvolto in uno scontro a fuoco con truppe locali, che regalerà ben presto spiacevoli sorprese.

Durante il conflitto un terremoto aprirà infatti una voragine, che rivelerà al suo interno le macerie di un’antica civiltà… ma non solo! I resti di un tempio fatto edificare nel 2250 A.C da Naram-Sin, imperatore del regno di Akkad, nella speranza di liberare il suo popolo da una maledizione divina, diventeranno il teatro di una nuova missione, in cui l’obiettivo principale sarà quello di sopravvivere alle misteriose creature presenti da millenni tra le rovine.

QUALCOSA DI VECCHIO, QUALCOSA DI NUOVO…

In questo contesto entrerà anche in gioco il concetto utilizzato come titolo di questo paragrafo: “il nemico del mio nemico è mio amico”. Già, perché lanon solo conterà su quattro appartenenti all’esercito degli Stati Uniti, ma comprenderà anche un membro di quello iracheno. Fidarsi? Non fidarsi? Aiutarsi? Essere leali o tradire? Tutte scelte possibili per una storia che, stando alle parole di Will Doyle, richiamerà atmosfere di pellicole cinematografiche quali Aliens, Predator e The Descent – Discesa nelle Tenebre, oltre a ispirarsi alle opere di Lovecraft, in particolare al romanzo Alle Montagne della Follia.

The Dark Picture Anthology è una serie che si basa su delle fondamenta ormai consolidate. La struttura è quella tipica delle avventure targate Supermassive Games, con una trama ricca di diramazioni in cui il destino dei cinque personaggi (e la combinazione di sopravvissuti che giungeranno ai titoli di coda) varierà a seconda delle scelte operate nelle fasi di dialogo. Il tutto condito da qualche quick time event piazzato strategicamente per creare momenti di tensione e alzare/abbassare il ritmo della narrazione.

