The Great Ace Attorney Chronicles – Anteprima

Disponibili fino ad ora solamente su Nintendo 3DS in Giappone, i due capitoli della saga The Great Ace Attorney si apprestano ad arrivare su PC e console. Pronti a trascorrere ore tra indagini, interrogatori e indizi?

Sviluppatore / Publisher: Capcom / Capcom Prezzo: 39,99€ Localizzazione: Assente Multiplayer: Assente PEGI: 12 Disponibile Su: PC (Steam), PS4, Switch Data di Lancio: 27 luglio 2021

È il momento che attendo da una vita. Finalmente sono entrato in un’aula di tribunale, e sono pronto a iniziare la mia carriera da avvocato. Ho studiato il mio primo caso in ogni minimo dettaglio. Conosco tutte le prove e tutti gli indizi. Ho raccolto informazioni su tutte le persone coinvolte, scandagliando anche i più piccoli e all’apparenza insignificanti dettagli delle loro vite.











Con la coda dell’occhio scorgo il mio assistito. È teso? Preoccupato? Speranzoso? Non lo so. Una cosa è certa. Come ho già detto, io sono pronto. Per questo mi alzo con decisione, sguardo fisso sul giudice che mi osserva dall’alto del suo scranno, e inizio a parlare senza esitazione. “Mi appello alla clemenza della corte!”. Mi risiedo soddisfatto. Non possiamo perdere, ne sono certo!

OBIEZIONE, VOSTRO ONORE!

Per vincere un processo, soprattutto se si tratta di un processo per omicidio, appellarsi alla clemenza della corte non è certo sufficiente. Non lo è nella realtà, e non lo sarà neanche in The Great Ace Attorney Chronicles, pacchetto disponibile dal 27 luglio che racchiuderà al suo interno due titoli (The Great Ace Attorney Adventures e The Great Ace Attorney 2 Resolve) usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2017 per Nintendo 3DS. Appartenenti alla grande famiglia Ace Attorney, queste due avventure investigative ci trasporteranno nel passato, per la precisione sul finire del diciannovesimo secolo, in un viaggio che si svilupperà tra Giappone e Inghilterra.

Un percorso che, come è facile prevedere,, con una suddivisione a episodi in cui i singoli casi non saranno però a sé stanti, ma saranno inseriti all’interno di un contesto narrativo più complesso e strutturato. Il compito di sbrogliare le intricate matasse che di volta in volta ci troveremo di fronte sarà affidato al giovane, antenato del celeberrimo Phoenix Wright, che inizierà la sua avventura in tribunale nel doppio ruolo di imputato e di avvocato difensore per poi trovarsi impegnato in indagini sempre più intricate. Indagini che ho toccato con mano almeno in parte, grazie a una versione preview che mi ha permesso di mettere alla prova le mie doti investigative in tre capitoli di The Great Ace Attorney Chronicles.

Ammetto di essere partito subito in quarta, sicuro, deciso e baldanzoso. Ero convinto che anni e anni vissuti a pane e Law & Order mi avrebbero fornito un background tale da permettermi di destreggiarmi in scioltezza tra indizi e interrogatori. Non ho però problemi ad ammettere anche che, una volta giunto alla conclusione della mia terza indagine mi ero ricreduto, almeno in parte. The Great Ace Attorney Chronicles conferma infatti un concetto che chi ha già dimestichezza con la serie Capcom ha ben chiaro in mente.

