Il mondo di Nostria è sull’orlo dell’apocalisse. Su chi mai potrà gravare il compito di sventare l’imminente disastro? Serve davvero dirlo prima di procedere con l’anteprima di King’s Bounty II?

Sviluppatore / Publisher: 1C Entertainment / 1C Entertainment Prezzo: € 49,99 Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 16+ Disponibile Su: PC (Steam), PS4, Xbox One, Switch Data di Lancio: 24 agosto 2021

Negli ultimi giorni ho avuto modo di provare una versione quasi definitiva di King’s Bounty II, ultima iterazione di una saga che fonde elementi tipici dei giochi di ruolo con la tattica a turni. Per chi non ha mai sentito parlare di questa serie, pensate a un Heroes of Might and Magic con una componente RPG ben più marcata, sebbene King’s Bounty possa di fatto essere considerato il capostipite di questa particolare tipologia di videogiochi, risalente addirittura agli inizi degli anni Novanta.











Rispetto ai precedenti capitoli del franchise, l’ultimo dei quali è stato pubblicato all’incirca sette anni fa, King’s Bounty II cambia la prospettiva di gioco, passando da una visuale dall’alto a volo di uccello a una in terza persona che aumenta l’immersione nel mondo di gioco.

IL PRESCELTO

Il gioco si divide poi in due fasi che si avvicendano continuamente: una esplorativa in tempo reale, che permette al nostro avatar di interagire con i PNG, accettare quest, arruolare unità per il suo esercito e fare compere nei mercati; e l’altra dedicata ai combattimenti a turni, che invece si svolgono su una scacchiera esagonale e vedono le forze al comando dell’eroe affrontare le varie minacce che si staglieranno sul suo cammino.

Prima di lanciarmi all’avventura nel mondo di Nostria, però, ho dovuto scegliere il personaggio principale tra i tre proposti dagli sviluppatori. La mia decisione è ricaduta su Aivar, un nobile decaduto a capo di una banda di mercenari. Le sue abilità di guerriero forniscono bonus importanti alle statistiche dei suoi sottoposti, ma il prezzo da pagare è l’incapacità di usare con competenza qualsivoglia abilità arcana. Gli altri due eroi disponibili sono una maga, l’esatto opposto di Aivar, e una paladina, una sorta di via di mezzo tra le opzioni precedenti.

Nel corso delle circa dieci ore trascorse in compagnia della build di anteprima di King’s Bounty II, ho avuto modo di affrontare l’esaustivo tutorial e una porzione della seconda mappa in cui sono ambientate le avventure di Aivar e compagni. Qui, molte delle quali richiedono non soltanto di combattere contro bande di nemici, ma anche di effettuare indagini o risolvere degli enigmi. Nulla di particolarmente elaborato, tanto che le missioni si portano a termine in pochi passaggi, anche se in un caso ho dovuto completare un dungeon che mi ha portato via circa mezz’ora.

