FIFA 22 Carriera

Giocare da soli e provare a diventare una stella? Oppure gestire un intero team per primeggiare in campionato e nelle coppe? Sarà questo il dilemma che accompagnerà i fan della modalità Carriera in FIFA 22.

Sviluppatore / Publisher: EA Sports / Electronic Arts Prezzo: Dai 59,99€ in su Localizzazione: Completa Multiplayer: Online e Locale, Competitivo e Cooperativo PEGI: 3 Disponibile Su: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Data di lancio: 1 ottobre 2021

Altro giro, altra corsa, altra modalità di gioco. Siamo arrivati al terzo articolo dedicato alle novità di FIFA 22 e, in quella che potrebbe essere considerata una gigantesca “anteprima spezzatino”, è il momento di esaminare la Modalità Carriera. Mai come quest’anno, questa modalità permetterà di vedere il proprio alter ego virtuale trasformarsi da una giovane promessa in un campione affermato. Ma non solo…

DA GRANDE VOGLIO FARE IL DIRIGENTE

È un po’ il sogno di tutti i tifosi. Quale? Semplice, avere un presidente ricco, ricchissimo, che non bada a spese. Un presidente che ha sempre in mano il libretto degli assegni, con un conto in banca inesauribile da cui attingere liberamente per mettere sotto contratto i calciatori più famosi e dare vita a un vero e proprio Dream Team. Sarà questa una delle possibilità proposte dalla rinnovata modalità Carriera di FIFA 22, grazie a una nuova opzione che consentirà di creare un team dal nulla e di inserirlo in un campionato già esistente. Tutto sarà personalizzabile con la massima libertà, partendo dal nome fino ai colori sociali, dal gagliardetto fino allo stadio passando per la scelta dei rivali, oltre ovviamente al budget e al livello di difficoltà.

Quindi, soldi a profusione in stile PSG per chi ama vincere facile (non che il PSG stia vincendo molto, a dirla tutta), risorse “normali” per chi è in cerca di una sfida equilibrata oppure pochi spiccioli e una compagine da bassa classifica per chi vuole conquistare il titolo di campione dopo anni di sudore e lacrime. Per quanto, allo stato attuale, non siano state fornite informazioni dettagliate riguardo l’impatto dell’elemento manageriale (quanto ci sarà da gestire dell’aspetto economico? Degli allenamenti? Del mercato?) l’idea alla base di questa nuova carriera è sicuramente interessante. Riuscendo a trovare il giusto equilibrio, senza impelagarsi in un’eccessiva complessità delle fasi fuori dal campo, le prospettive potrebbero essere ottime.

DA GRANDE VOGLIO FARE IL CALCIATORE

Non siete interessati a parole come budget e mercato? Siete felici solo quando sentite il clima partita, e tutto quello che volete è dare quattro calci a un pallone? C’è ampio spazio anche per voi nella classica carriera da giocatore, in cui dovrete preoccuparvi esclusivamente di farvi trovare pronto nei novanta minuti di gara. O nei quarantacinque. O nei trenta. Insomma, in quelli in cui sarete schierati in campo, vista la possibilità di essere chiamati a incidere dalla panchina. Una novità che porterà con sé anche l’aggiunta di obiettivi generati dinamicamente, che si adatteranno di volta in volta sia al vostro ruolo che alla situazione.

DA GRANDE, OVVERO DA OTTOBRE…

La grande novità della carriera giocatore riguarda però il sistema di evoluzione, che promette di offrire. Di base avremo una struttura che utilizzerà i classici punti esperienza, con la possibilità di lavorare su attributi specifici, a partire dal potenziamento del fisico e della velocità fino ad arrivare al miglioramento della fase di difesa, passando per allenamenti dedicati a dribbling, passaggi, tiri e parate. Inoltre, ad aggiungere ulteriore pepe,. Si tratta di caratteristiche speciali che saranno selezionabili prima di ogni incontro (un massimo di tre) e che si attiveranno automaticamente durante la partita, con un interessante extra: alcuni perk infatti non influiranno esclusivamente sulle performance del proprio calciatore, ma avranno effetto anche sui compagni di squadra.

Da grandi, ovvero dal primo di ottobre, potremo essere sia dirigenti che calciatori grazie alle novità che caratterizzeranno la Carriera di FIFA 22. L’impressione è che ci troveremo di fronte a una (doppia) modalità ricca e varia, che nel complesso appare decisamente più strutturata rispetto al passato. L’aria di rinnovamento che si respira quest’anno non è però destinata a finire qui. Nei prossimi giorni avremo infatti modo di vedere quali saranno altre novità dovremo attenderci tra un paio di mesi. Argomenti? Non posso entrare nello specifico, però vi consiglio di restare sintonizzati sulle pagine di TGM se vi piacciono le figurine e il calcio da strada…