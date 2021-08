FIFA 22 Ultimate Team – Anteprima

Cosa interessa alla maggior parte dei giocatori di FIFA? La risposta è molto semplice: Ultimate Team. E poi? Poi, interessa Ultimate Team. Ma andando oltre? Andando oltre, interessa Ultimate Team…

Sviluppatore / Publisher: EA Sports / Electronic Arts Prezzo: Dai 59,99€ in su Localizzazione: Completa Multiplayer: Online e Locale, Competitivo e Cooperativo PEGI: 3 Disponibile Su: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Data di lancio: 1 ottobre 2021

Le due righe di introduzione che precedono l’inizio di questo articolo potrebbero sembrare ad alcuni a dir poco eccessive, ma in realtà lo sono molto meno di quanto appaia. O addirittura, non lo sono affatto. Dalla sua nascita, Ultimate Team ha infatti catalizzato l’attenzione di tutti gli appassionati di FIFA, crescendo a dismisura anno dopo anno fino a conquistare senza troppi problemi il titolo di modalità più giocata della serie.











Ormai divenuto un vero e proprio colosso, Ultimate Team si prepara alla nuova stagione con alcune importanti novità che, mantenendo intatta la struttura base (perché toccare quella che è, a tutti gli effetti, una gallina dalle uova d’oro?), modificheranno in maniera sensibile lo svolgimento delle competizioni online. Come? Leggete quanto segue per scoprirlo.

NON CI SONO PIÙ LE MEZZE STAGIONI…

Le Division Rivals, il torneo “base” per il multigiocatore in Ultimate Team, in FIFA 22 saranno intaccate nelle proprie fondamenta, perdendo alcuni elementi che le hanno caratterizzate per anni a favore di un formato che vuole essere più snello e più godibile anche da chi non ha tempo per giocare trenta partite a settimana. Prima grande novità sarà l’adozione di una formula stagionale che si affiancherà al classico format settimanale, con un raddoppio delle ricompense. Quanto dureranno le stagioni? Non sono stati forniti dettagli a riguardo (si parla di qualche settimana, se dovessi azzardare un pronostico direi tra sei e otto), mentre una cosa è certa: all’inizio di una nuova stagione non sarà necessario fare alcuna trafila per essere piazzati in una divisione, ma sarà utilizzato come punto di partenza il livello raggiunto al termine di quella precedente.

Altrettanto importanti i cambiamenti che riguarderanno il sistema di progressione di Ultimate Team, che presenterà notevoli differenze rispetto al passato. Rimarrà inalterata la formula a dieci divisioni, ma muterà sensibilmente la struttura delle divisioni stesse. Non saranno più degli enormi calderoni che racchiudono al proprio interno i giocatori che si trovano in una medesima fascia di punteggio, ma saranno a loro volta suddivise in sottocategorie (rank nella versione inglese) con tanto di checkpoint che, una volta raggiunti, permetteranno di non scendere di livello. Spariranno di conseguenza i punti abilità assegnati al termine di ogni incontro, a favore di una progressione che si baserà solamente sulla vittoria o sulla sconfitta.

