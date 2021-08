Clid the snail anteprima

Se pensate all’animale più tosto di tutti, chi vi viene in mente? Fatemi indovinare: una lumaca. No? Certo, scordavo che ancora non avete giocato a Clid the Snail!

Sviluppatore / Publisher: Weird Beluga / Koch Media Prezzo: ND Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: 16 Disponibile Su: PS4, PC (prossimamente) Data di lancio: Estate 2021

Abbiamo giocato a una breve porzione di Clid the Snail, opera prima di Weird Beluga Studio, previsto per un’uscita quasi imminente (si parla di quest’estate) per PlayStation 4, e, più tardi quest’anno, anche per PC. Il team di sviluppo è composto da soli cinque ragazzi, ma da quanto visto si direbbe che già sappiano il fatto loro.

DAL NULLA ALL’IDEA

Il programma PlayStation Talents è un’iniziativa della sezione iberica di Sony Interactive Entertainment che mira proprio a sviluppare la creatività di team spagnoli, mettendo in mostra e aiutando i progetti più promettenti. In quanto vincitore della sesta edizione, Weird Beluga si è meritato visibilità e una spinta marketing che non si sarebbero aspettati in condizioni normali, e in questo contesto abbiamo partecipato a un evento stampa in cui ci è stato presentato Clid the Snail. Ci troviamo in un lontano futuro, in cui finalmente l’umanità ha liberato il pianeta dalla propria presenza, estinguendosi in un modo ignoto al resto degli esseri viventi. La maggior parte delle specie animali è comunque sopravvissuta, e anzi è prosperata sviluppando civiltà avanzate che considerano proprio gli umani come se fossero delle antiche divinità che li hanno abbandonati. Non diciamoglielo, ma la nostra dipartita è probabilmente stato il miglior regalo che potessimo fare loro.

, e ci racconterà una storia dai tratti piuttosto classici che si offre a parecchi risvolti: il protagonista titolare del gioco viene allontanato dalla propria comunità perché “diverso” dagli altri, e dovrà unirsi ad altri reietti come lui per affrontare una minaccia dalle origini sconosciute per salvare proprio chi l’ha abbandonato. Anche se abbiamo potuto provare una minuscola porzione del gioco,Non solo qualsiasi angolo della mappa risalta per quantità e qualità delle minuzie sparse in ogni dove, ma spesso l’ambiente naturale è costellato di elementi che richiamano la presenza della civiltà umana in un passato lontano. Una forchetta piantata a lato di un sentiero, o un anello da vendere al primo mercante che troviamo ci ricordano il background narrativo, facendo leva sull’inversione rispetto al consueto punto di vista antropocentrico: questa volta, quando incontreremo il resto di un teschio umano, l’effetto sarà simile a quando, in Hyper Light Drifter, il protagonista umano scopre i resti di un gigante., tutto incentrato su armi da fuoco dal sapore fantascientifico.

