La missione di reclutamento dei disciolti Avengers dopo gli eventi della trama principale continua. Questa volta Tony Stark e Steve Rogers si recano nel Wakanda per chiedere udienza al Re T’Challa, ma il territorio è sotto attacco su due fronti: AIM da una parte e Ulysses Klaw dall’altra. Black Panther farà nuovamente team up con i vecchi amici per annientare le minacce e liberare la sua terra, nella nuova espansione gratuita Guerra per il Wakanda.

Sviluppatore / Publisher: Crystal Dynamics, Eidos Montreal / Square Enix Prezzo: Aggiornamento gratuito Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Cooperativo PEGI: 16 Disponibile Su: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 17 agosto

Quello di Black Panther è attualmente uno dei capitoli più fortunati e tristi del già rodato universo cinematografico Marvel: al primo film uscito nel 2018 riuscito a smuovere l’opinione pubblica toccando temi sociali e politici non indifferenti, e incassando più di un miliardo al box office, è seguita proprio nello scorso agosto la scomparsa del suo attore protagonista, Chadwick Boseman.











Questa triste parabola ha talmente rafforzato il valore iconico del personaggio nell’immaginario collettivo di tutti noi che la decisione di dedicare questo corposo DLC – che ricordiamo essere totalmente gratuito – proprio a Black Panther è risultata essere una scelta tanto apprezzata quanto prevedibile nell’operazione di supporto nel tempo di Marvel’s Avengers.

VIBRANIO MA QUANTO TI AMO

Nei giorni scorsi abbiamo partecipato a una corposa anteprima di ciò che sarà Guerra per il Wakanda, potendo ammirare le prime due missioni, alcune cutscene che ci hanno presentato gli eventi e introdotto il personaggio di Black Panther,e ovviamente abbiamo anche visto sua maestà in azione, potendo così inquadrare il suo sistema di combattimento nell’economia degli eroi di Marvel’s Avengers. Ma iniziamo parlando del Wakanda: la regione sarà una nuova grandissima zona selezionabile dal tavolo strategico. Le ambientazioni saranno prevalentemente boschive, con incursioni in grotte o aree simili. A primo impatto l’ambiente sembra inedito, un passo in avanti rispetto alle solite grandi aree che si chiudevano in ascensori e corridoi. Fra le zone di azione ci sarà anche il palazzo reale, che funzionerà da nuovo avamposto dove accettare taglie e missioni, visitare le strutture, passare dai vendor e sviluppare il nostro equipaggiamento e i diversi rami di abilità.

Come già capitato con Kate Bishop prima e Clint Barton dopo, nei cinque anni dopo l’A-Day molti Avengers si sono ritirati o hanno agito fuori dai radar del ricostruito SHIELD e lo stesso ha fatto Black Panther, motivo per cui rivedere Steve Rogers e Tony Stark dopo diversi anni non sarà un momento del tutto piacevole per T’Challa. Paradossalmente, a sedare vecchi rancori e ruggini saranno proprio le truppe sguinzagliate dall’AIM e da Ulysses Klaw sul territorio Wakandiano e le missioni mostrate porteranno anche al primo scontro tra Black Panther e Klaw.

Continua nella prossima pagina…