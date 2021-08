FIFA 22 Volta Anteprima

Le partite troppo tattiche ti annoiano? Non vuoi perdere tempo a studiare schemi di gioco? Allora hai bisogno di qualcosa di veloce. Di qualcosa di semplice. Insomma, di Volta!

Sviluppatore / Publisher: EA Sports / Electronic Arts Prezzo: Dai 59,99€ in su Localizzazione: Completa Multiplayer: Online e Locale, Competitivo e Cooperativo PEGI: 3 Disponibile Su: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Data di lancio: 1 ottobre 2021

Ok lo ammetto. Ci ho pensato, e anche seriamente. Per diversi minuti, mentre guardavo lo schermo completamente privo di caratteri, ho valutato la possibilità di introdurre questo nuovo articolo dedicato a FIFA 22 con una serie di rime e di giochi di parole collegabili alla parola Volta. Modalità straVolta? L’anno della sVolta? La community sconVolta, è pronta alla riVolta?











Poi ho pensato a Mario, e al fatto che avrebbe (giustamente) ricompensato queste mie peripezie letterarie affidandomi il peggio del peggio da recensire (dopo “I Bellissimi di Rete 4”, ecco a voi “I bruttissimi di TGM”) e allora ho desistito. Questo però non vuol dire che per Volta, questo non possa davvero essere l’anno della svolta.

PAROLA D’ORDINE: DIVERTIMENTO

Sin da quando è stata introdotta, in FIFA 20, Volta è sempre stata una modalità incentrata sullo spettacolo e sul divertimento. Incontri in cui, certo, la vittoria finale era importante, ma in cui anche l’occhio voleva la sua parte. Sui campetti dove si sfidavano le squadre 3vs3, 4vs4 e 5vs5 c’era pochissimo spazio per i tatticismi e tanto per i dribbling. Pochissimo spazio per gli schemi e tanto per l’improvvisazione. Questi semplici concetti saranno riproposti, in maniera addirittura amplificata, nella versione di Volta che avremo modo di giocare in FIFA 22. Saranno diversi i cambiamenti che toccheranno la struttura di gioco, a partire dall’introduzione di una barra d’energia che si riempirà nel corso dell’incontro in base al numero di mosse abilità eseguite con successo, e che fungerà da moltiplicatore per le reti segnate. Sarà quindi possibile segnare gol che valgono doppio o triplo, ribaltando in pochi istanti situazioni all’apparenza compromesse.

A proposito di mosse abilità, un altro elemento inedito che entra a far parte dell’arsenale dei giocatori di Volta è rappresentato dai colpi speciali. Abilità che riguarderanno sia la fase difensiva che quella offensiva (una super spallata, super velocità temporanea, un tiro devastante) che saranno disponibili per tutti e che potranno essere attivate con la semplice pressione di un tasto. Non saranno richiesti requisiti particolari per l’utilizzo di queste giocate, che saranno limitate solamente da un periodo di cooldown che impedirà di “spammarle” in continuazione durante una partita.

