Super Monkey Ball Banana Mania – Anteprima

Il non-plus-ultra del gioco arcade si chiama Super Monkey Ball, una saga che da oltre 20 anni miscela platform, corse e party game, dandogli la forma di un gustosissimo cocktail. Banana Mania è l’ultimo capitolo della serie, un compendio che include il meglio dei livelli classici e tutti i mini-giochi con cui abbiamo passato decine di ore in passato… e con i quali siamo destinati a passarne altrettante.

Sviluppatore / Publisher: Ryu Ga Gotoku Studio / SEGA Prezzo: 39,99€ Multiplayer: Competitivo PEGI: 3 Disponibile Su: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Data di Lancio: 5 ottobre

Toshihiro Nagoshi è diventato famoso per la serie Yakuza e di recente ha ampliato gli orizzonti con i due spin-off investigativi Judgment, l’ultimo dei quali uscito proprio in questi giorni. Pochi sanno però che in passato l’abbronzatissimo game designer tra un F-Zero GX e uno Scud Race ha trovato tempo per dare vita al gioco più diametralmente opposto all’epopea di Kazuma Kiryu: Super Monkey Ball.











Stupiti? Lo sarete ancora di più quando apprenderete che le scimmie rotolanti sono state protagoniste di ben 20 avventure che hanno coperto una miriade di piattaforme… incluso il “mitico” N-Gage della Nokia. Banana Mania è l’ultimo episodio ed è una sorta di compendio che raccoglie quasi tutte le modalità dei giochi precedenti. La sola modalità principale include oltre 300 livelli presi dai primi due capitoli e dalla già abbondante raccolta Super Monkey Ball Deluxe. Ma andando a scavare troveremo molto, molto di più.

PARTY + PLATFORM

La sublime formula di gioco arcade di Super Monkey Ball è rimasta inalterata nel corso di 20 anni, d’altronde lo sanno tutti che “squadra che vince non si cambia”, giusto? Con il passare dei capitoli è stato tentato qualche esperimento, quasi sempre limitato a varianti del sistema di controllo, ma alla fine i capitoli che hanno riscosso il maggiore successo sono stati quelli classici, che hanno aggiunto nuove modalità piuttosto che il supporto ad un qualsiasi sensore di movimento.

Super Monkey Ball Banana Mania segue quella strada e propone una quantità di contenuti davvero esagerata, che farà la felicità dei fan più sfegatati. La modalità Storia è mostruosamente generosa ma ovviamente accoglie i nuovi giocatori con una manciata di livelli utili a prendere confidenza con il sistema di controllo. L’obiettivo è semplice: arrivare alla fine di ogni percorso tagliando il traguardo senza cadere e possibilmente agguantando il maggior numero possibile di banane sparse lungo il tracciato. Estremamente immediato, al limite dell’ipnotico, ma al tempo stesso dannatamente impegnativo nel caso vogliate completare ogni stage sbloccandone tutti gli obiettivi.

