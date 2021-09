eFootball 2022 – Anteprima

Da sempre la lotta sui videogame calcistici ha visto dividere i fan, e non solo, di questo sport su due grandi titoli: PES e FIFA. Tra la fine degli anni 90 e inizi duemila eFootball PES sembrava dominare la scena con le sua grafica innovativa (al tempo) e l’introduzione della Modalità Master League che permetteva di creare la squadra dei propri sogni partendo con un undici titolare che sarebbe rimasto nella storia e ad oggi è storico il magico tridente Miranda-Castolo-Borja.

Sviluppatore / Publisher: Konami / Konami Prezzo: Free to play con acquisti in-game Localizzazione: Testi Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 3 Disponibile Su: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Android, iOS Data di lancio: 30 settembre

Nel corso del tempo la differenza tra i due titoli si è assottigliata sempre di più, vedendo anzi prendere il sopravvento sul mercato il titolo di EA Sports. Un sorpasso dovuto in parte alle piccole rivoluzioni apportate da FIFA come l’introduzione di FUT e le skill moves, e in parte dall’incapacità di Konami di tenere il passo sia mantenendo un livello grafico elevato che dal punto di vista del gameplay. Ma questa situazione, anche e soprattutto come confronto diretto, potrebbe grandemente cambiare.

CAMBIO DI STRATEGIA PER EFOOTBALL

Quest’anno sembra assai importante per Konami, che ha deciso di irrompere sul mercato con eFootball 2022 rivoluzionando il modo di fruizione del suo storico marchio, che è pur sempre una sorta di PES 22 ma questa volta proposto in formato free to play. Assieme a tutto ciò la solita sfida annuale è quella di creare una vera e propria simulazione calcistica, dove a entrare in gioco e cambiare l’esito della partita siano le tante e diversi variabili. In questo contesto, non potevamo non approfittare del gentile invito di Konami a passare una giornata nei loro uffici a Londra e provare con mano il loro prossimo titolo.

La costruzione della manovra avrà un impatto importante: diverse saranno le opzioni disponibili per personalizzare al massimo il proprio stile di gioco. Attenzione ai passaggi: la potenza, la direzione e la posizione del corpo del giocatore ne determineranno l’efficacia. Il gameplay è basato su realistici movimenti e controlli di palla personalizzati della maggior parte dei giocatori; nei duelli 1vs1 per esempio sarà un mix di controllo palla, velocità (sia della palla che del giocatore) e delle caratteristiche dei due duellanti a determinare il vincente. Per quanto riguarda i movimenti dei giocatori è stato utilizzato, anche questa volta, il motion capture per catturare l’essenza tecnica dei veri professionisti. Per esempio, per i movimenti difensivi si fa riferimento al centrale del Barcellona Gerard Pique, mentre per il centrocampo si è preso spunto da Andres Iniesta.

Sul campo di gioco: si avrà la possibilità di attivare/disattivare la duel camera. Ogni volta che si presenterà un 1vs1 la camera zoomerà in automatico sui due giocatori dando quel tocco di realismo senza però perdere il flusso del gioco. Un’introduzione molto bella a mio avviso per le amichevoli tra amici, ma sono curioso di vedere se sarà così anche durante le partite in competizione online. In questo caso potrebbe dare fin troppo fastidio e, dunque la possibilità di disattivarla è più che benvenuta.

Altri miglioramenti sono stati effettuati intorno alla giocabilità per rendere eFootball 2022 ancora più realistico, quei piccoli “small touches” estetici o tecnici che spesso fanno la differenza. Per esempio, a seconda dello stadio dove si gioca si avrà una diversa introduzione della partita: cambierà tutto, dall’arrivo in pullman dei giocatori, alle inquadrature negli spogliatoi e anche il percorso tra il tunnel e il campo di gioco. Sarà possibile per esempio scegliere anche il taglio dell’erba sul campo di gioco, il che ovviamente altererà la velocità del pallone e l’andamento della partita.

E se state giocando in casa e la vostra squadra si trova sotto nel risultato non vi preoccupate: i raccattapalle (sì, ci saranno anche loro) si appresteranno con velocità a rimettere in gioco il pallone. A livello sonoro abbiamo l’introduzione degli inni nazionali all’ingresso del campo da gioco, e la possibilità di togliere la telecronaca ed avere un “effetto stadio” degno di nota. Pur ritenendomi navigato nel genere,, ma vi assicuriamo che dopo i risultati saranno eccezionali. Abbiamo avuto la possibilità di giocare qualche amichevole con alcuni dei ragazzi che testano questo gioco da circa due mesi e il risultato finale è eccezionale. Sfruttando al massimo tutte le caratteristiche offerte si ottiene veramente un mix di realismo e divertimento.

Per quanto riguarda invece gli aspetti al di fuori del gioco ci è stato comunicato che verranno rilasciati diversi contenuti nel corso dell’anno. Su questo fronte Konami non è stata molto chiara su cosa effettivamente riguarderanno, ma sappiamo che sicuramente gli stessi saranno a pagamento per quanto riguarda la modalità online e gratuiti per quanto riguarda la modalità offline. Un’altra bellissima notizia invece che farà molto felici i fan di tutte le console sarà la possibilità del cross play. Questa a mio avviso sarà una grossa rivoluzione per quanto riguarda i videogame calcistici, dando la possibilità ai diversi giocatori da diverse piattaforme di gioco di confrontarsi e misurarsi ampliando anche il bacino di utenza per la modalità online.

Konami è stata molto chiara: il loro obiettivo con eFootball 2022 è proprio quello di ricreare quell’atmosfera che si crea quando si guarda una vera partita di calcio comodamente da casa. In seguito alla prova, c’è stato un momento di dialogo con gli sviluppatori e la possibilità di avere qualche informazione in più. In prima battuta il punto fondamentale ha riguardato l’approdo di eFootball anche su dispositivi mobile eper mantenere un equilibrio tra tutte le piattaforme di gioco, ma ci è stato assicurato che ognuna di esse riceverà la giusta ottimizzazione estetica e che questa scelta non inficerà sul risultato finale, al netto poi delle importantissime partite e sfide online.

Altro punto fondamentale riguarda il discorso del supporto a lungo termine. Su questo Konami ci ha promesso delle dichiarazioni e annunci pubblici a breve, con una roadmap ben più dettagliata così da accompagnare il giocatore alla continua scoperta del prodotto, ma quello degli aggiornamenti sarà un discorso costante, anzi, settimanale, infatti Konami ha assicurato che eFootball avrà aggiornamenti settimanale almeno per quanto riguarda le statistiche e i valori dei giocatori. Immaginiamo dunque che, un po’ come per il Fantacalcio tra amici, dopo il weekend le prestazioni dei giocatori nelle sfide sul campo vero e proprio andranno a influire nelle loro controparti digitali. Un’idea sicuramente interessante e che potrebbe tenere alto il discorso sul gioco se gestita in modo saggio. L’ultimo avviso è più una nota dolente per gli amanti del retail: ad oggi eFootball sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, e Series X|S solo in versione digitale, ma Konami non esclude la possibilità, in caso di successo, di creare bundle o semplici versione fisiche. Insomma, appena una settimana ci separa da questa rivoluzione calcistica in casa Konami, a cui non vediamo l’ora di mettere mano e testarla in prima linea, fino al triplice fischio finale.