Elden Ring – Provato

Questi tre giorni passati nell’Interregno mi hanno lasciata a bocca aperta. Ma per quanto desideri stendere un trattato sulle emozioni provate dal primo “Start” fino all’ultimo “Esci”, viste le perplessità che imperversano sulla rete penso che sia meglio provare a fugare alcuni dei dubbi più comuni su Elden Ring. Mettetevi comodi.

Sviluppatore / Publisher: From Software / Bandai Namco Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Cooperativo / PvP online PEGI: 16 Disponibile Su: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 25 febbraio 2022

Sono le 07:00 di mattina del 5 novembre, senza neanche il bisogno di una goccia di caffè in corpo per tenermi sveglia, quando avvio per la prima volta Elden Ring sulla PlayStation 5 con più domande che certezze. La presentazione per la stampa gentilmente offerta da Bandai Namco l’ho vista qualche giorno prima, certo, ma sembra che la nuova creatura di From Software sia un po’ come la trama di ogni Souls che si rispetti: fitta, profonda e tutt’altro che alla luce del sole.

Questo significa solamente una cosa, per me, ossia chiudermi nell’Interregno per tutto il fine settimana per scandagliarne ogni angolo, alla ricerca di quanti più segreti possibile. Il fatto che dopo tre giorni io abbia il dubbio di essermene lasciati ancora chissà quanti alle spalle dovrebbe già darvi una prima idea di quanto ricca e sorprendente si sia rivelata questa demo.

L’APPROCCIO OPEN WORLD DI ELDEN RING

Penso di non essere la sola ad aver alzato un sopracciglio quando la natura Open World di Elden Ring è stata svelata al pubblico. Che fosse per scetticismo o pura curiosità, in tanti come me si sono subito chiesti come il team di sviluppo giapponese avrebbe affrontato questa nuova sfida così lontana dai suoi precedenti titoli. E poco ha importato l’indubbia capacità di sperimentazione dimostrata con l’uscita di Sekiro, fino a questo momento il titolo “meno Souls” del papà del Souls, perché il mondo aperto è tutta un’altra bestia nel mondo videoludico e l’errore è davvero dietro l’angolo, pronto a svuotare tutto di significato all’aumentare dei metri chilometri quadrati di superficie calpestabile. Lasciate dunque che risponda subito con un secco “No” alla più popolare delle domande dal giorno del reveal, ossia “L’Open World avrà ucciso il leggendario Level Design a’ la Hidetaka Miyazaki?”.

Depennate dalla lista dei vostri peggiori incubi le fetch quest, i chilometri da percorrere attraverso lande desolate solo per fare dal punto A al punto B e il copia-incolla di accampamenti con la solita selezione di quattro o cinque combinazioni degli stessi nemici. L’Interregno è un mondo vivo, un concentrato di sorprese che aspettano soltanto che un Senzaluce le porti allo scoperto. Nonostante la porzione di mappa visitabile nella demo fosse piuttosto grande, la quantità di catacombe, miniere, caverne, rovine e gallerie (alla quale va aggiunta una parte del Castello Grantempesta, che ha conservato intatta tutta la magia di spazi stretti, scale e corridoi stracolmi di pericoli) ha superato qualsiasi mia più rosea previsione sull’effettiva varietà delle attività da intraprendere e sulla qualità della costruzione stessa del mondo.

La prima zona esplorabile è un selvaggio ammassarsi di boschetti, vallate e scogliere a picco sul mare, die di verdi pianure in cui animali di ogni tipo passeggiano pacificamente (o scappano all’impazzata, a seconda di quanto siamo loro vicini), di passaggi tra le montagne e spiagge incontaminate. E come in ogni mondo aperto che si rispetti, ognuna di queste aree è visibile ed esplorabile, anche se con diversi livelli di accessibilità. Perché se è vero che, al nostro fianco per sua volontà dopo il primo incontro con la misteriosa Melina, ci accompagna senza timore in qualsiasi scalata o cavalcata (anche grazie a un utilissimo doppio salto), per raggiungere alcune delle destinazioni, per notare in tempo porte incastonate nella roccia, piccole entrate di profonde caverne, stanze segrete nascoste nei più grandi accampamenti e sorvegliate a vista da soldati bardati di tutto punto.

Ma qual è la ricompensa per essere dei provetti esploratori? La risposta varia dalla zona scoperta, naturalmente, e può andare dai forzieri ricchi di armature, skill e armi fino a boss e miniboss dalle forme dalla difficoltà estremamente variabili. Sono stati proprio questi ultimi un’altra delle piacevoli sorprese della demo di Elden Ring. From Software sembra essersi decisamente impegnata per offrire ai giocatori una soddisfacente quantità di sfide adatte ad ogni palato, tanto nelle zone chiuse e più remote che nel bel mezzo della mappa.

IN UNA SCALA DA DARK SOULS A SEKIRO…

E così, tra una passeggiata e una galoppata in groppa a Torrent, mi sono trovata più spesso che non al cospetto di avversari più o meno temibili, dalla pianta gigante sputaveleno fino all’imponente viverna che mi ha intrattenuta per un bel po’ di tempo con un combattimento spettacolare in sella al mio fido destriero. Certo, non si può non notare fin da subito(ma di questo ne parleremo a breve) dai precedenti lavori – che personalmente non ho trovato comunque troppo invadente, specialmente se si considera che escamotage come questo sono tra le ragioni che hanno permesso al team di dar vita a un mondo così vasto – ma sarebbe altrettanto sbagliato pensare che From Software non abbia voluto trovare del tempo per donarci nuovi volti, nuovi abiti e nuovi antagonisti. Questo non vale solamente da zona a zona, ma. Lo scorrere del tempo non ha infatti un mero scopo estetico, ma influenza anche alcune delle tipologie di nemici che incontriamo lungo la via, che svaniscono o si danno il cambio a seconda di quanto il sole sia alto nel cielo.

Abbiamo accennato prima alle animazioni e a quanto queste, specialmente per certi tipi di attacchi (nostri e dei nemici) facciano parte del repertorio Souls dal quale From Software ha attinto per lo sviluppo della sua nuova IP. Ma questo vuol dire che Elden Ring sia a tutti gli effetti un Dark Souls 4 sotto mentite spoglie? No, o per lo meno non del tutto. Il combattimento è stato un altro punto cruciale discusso dai fan della software house durante questo lungo periodo di attesa, specialmente per via del significativo divario dalla serie dei Souls e da Bloodborne rispetto a quanto proposto con Sekiro, sia per meccaniche che per skill floor e skill ceiling. Tra chi si augurava che From Software tornasse sui suoi passi e chi, invece, proseguisse nella via della sperimentazione, a vincere potrebbero essere stati entrambi.

Le meccaniche di base faranno sicuramente contenti i nostalgici: attacco lento e attacco veloce, possibilità di impugnare un’arma a due mani oppure di servirsi anche di uno scudo o di un catalizzatore, e via dicendo. Ma la varietà arriva non soltanto dalla scelta di diversi tipi di armi impugnabili e potenziabili e dalla variegata lista di magie e miracoli adatte ai più dotti o ai più fedeli, ma anche, per esempio,, che garantiscono potenziamenti o vere e proprie skill dal danno consistente e dall’effetto scenografico assicurato.

Oltre alle Ceneri della Guerra, possiamo avvalerci al costo di un po’ di mana dell’aiuto prezioso delle Ceneri, evocazioni di creature tra le più disparate che fungono un po’ come dei piccoli, nuovi Solaire votati alla jolly cooperation e danno un minimo di sostegno – offensivo o difensivo – durante le battaglie più ostiche senza la necessità di evocare altri giocatori per il co-op. Infine, da non sottovalutare la notevole utilità del crafting, vera e propria arte differente dal potenziamento delle armi, nuova meccanica che ci permette di creare consumabili come grassi (il corrispettivo delle resine di Dark Souls), frecce, cibi e antidoti ovunque ci troviamo, senza dover necessariamente tornare al checkpoint. Quanto mostrato fino a questo momento parla chiaramente di un combattimento non più statico e votato a schivate, parate e colpi alle spalle, ma di movimento continuo e di gestione di tante risorse differenti che ci daranno l’opportunità di sperimentare con build e strategie differenti, senza dover necessariamente affrontare tutto a muso duro come probabilmente molti di noi si sono abituati a fare giocando ai Souls. Un perfezionamento arrivato proprio grazie all’esperienza maturata con la verticalità e le arti di combattimento in Sekiro.

Questo significa che sarà una passeggiata al parco? Niente affatto. Non fatevi ingannare dalla presenza molto più massiccia di Luoghi di Grazia (i “falò” di Elden Ring) e di Statue di Marika (piccoli siti di respawn indipendenti) o dalla possibilità di consultare una vera e propria mappa per scongiurare l’inevitabile senso di smarrimento. I nemici base sono ostici e i boss anche di più, perciò sperimentate quanto potete per trovare le combinazioni più adatte al vostro stile di gioco e non disdegnate mai l’aiuto di altri Senzaluce se la situazione dovesse rivelarsi troppo rischiosa.

LE CRONACHE DELLO SCRITTORE E DEL VIDEOGAME DIRECTOR

E infine, siamo arrivati all’elefante nella stanza: quanto c’è di George R.R. Martin in Elden Ring? La risposta questa volta non sarà facile da dare. È chiaro che il tipo di narrazione attinga molto più dai Souls che da Sekiro, con frammenti di trama e di come piccoli pezzi di un puzzle nelle descrizioni di tantissimi oggetti, nelle parole degli NPC e persino nel mondo stesso, se avrete la pazienza di osservare con un po’ d’attenzione in più.

Tuttavia, la demo provata non ha dato che un minuscolo assaggio di ciò che sarà la storia di Elden Ring, e tolti il primo incontro con Melina e con il primo boss della zona – Margit il presagio Implacabile – il resto delle cutscene (compresa un presumibile video iniziale?) rimangono ancora chiuse nella cassaforte di From Software. Difficile ancora, quindi, farsi un’idea precisa della profondità e della vastità del world building steso dalla penna dell’autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, in particolare sulla storia dell’Interregno prima del nostro arrivo, ma forse è anche meglio così. Cosa si celi dietro alla distruzione dell’Albero Madre, alla Grazia perduta e alle Dita (strumenti utili ai più coraggiosi per evocare e farsi evocare in PvE e PvP) ancora non è chiaro, ma questo vuol dire che, guardare video di analisi frame per frame dei trailer e teorizzare su significati nascosti e collegamenti con le precedenti serie. Ilè ancora lontano, dovremmo pur trovarlo un modo per passare il tempo, no?