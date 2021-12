Grid Legends Anteprima

GRID Legends è un nome di quelli carichi d’anticipazione: riuscirà davvero Codemasters, forte della nuova partnership con Electronic Arts, a inscrivere il franchise nel reame delle leggende?

Sviluppatore / Publisher: Codemaster / Electronic Arts Prezzo: 59,99€ Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 3 (provvisorio) Disponibile Su: PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 25 febbraio 2022

Perdonate il gioco di parole, ma quando ci si trova a esaminare un franchise nella sua interezza, magari facendo contemporaneamente finta di non conoscerne caratteristiche e appartenenza, fa sempre un po’ sorridere vedere associazioni di parole che comprendono Legends, Infinite, Ultimate, e via discorrendo. Cosa succede quando si diventa leggenda? Non si fa la fine di Will Smith nella pellicola omonima, ma piuttosto si cerca di reinventare un franchise cercando di offrire, alla community più appassionata, un motivo in più per approdare su questa nuova offerta che, stando alle ultime notizie riportate proprio da Codemasters, dovrebbe uscire il prossimo 25 febbraio.











Nella versione di prova di GRID: Legends abbiamo avuto un assaggio di questo piatto estremamente ricco, un’offerta che potrebbe garantire un gameplay stratificato e ricco di sfaccettature, insomma accompagnato da una moltitudine di modalità, o per meglio dire corse, a cui partecipare a bordo delle numerose autovetture presenti nel roster.

THAT’S WHY THEY CALL ME MR FAHRENHEIT

Come accennato pocanzi, il client di gioco installato in anteprima sulla nostra configurazione di test è fornito per l’occasione di una decina di competizioni a cui prendere parte e di una modalità creativa in cui sarà possibile, per il momento in potenza, creare dei circuiti selezionando la tipologia di vetture, lo stile della gara ed eventuali altri elementi accessori. Queste creazioni saranno poi condivisibili in uno spazio social multigiocatore, dove daranno il via a competizioni vere e proprie dove ciascuno sarà libero di dimostrare la proprio abilità al volante. Al netto delle potenziali possibilità di questa funzione, a proposito della quale speriamo di ricevere presto ulteriori informazioni da parte di Codemasters, l’unica cosa che ci è stata possibile provare attivamente sono state, appunto, le competizioni in singolo giocatore, ognuna caratterizzata da un tracciato montato in una delle tante famose città del mondo e da immancabili regole legate all’utilizzo di particolari veicoli.

La modalità Carriera è suddivisa in altre sotto cartelle identificate dal tipo di competizione e dal tipo di modalità. Tradotto in soldoni si può partecipare a eventi come la, dove le piccole rappresentanti della casa produttrice francese si scontrano in un circuito urbano in cui al podio arriveranno solo i primi tre che taglieranno il traguardo, oppure potremo prendere parte alle, dove a fare punteggio sarà proprio la nostra capacità di effettuare questa manovra. Al momento nelle dodici modalità a nostra disposizione le combinazioni si sono rivelate risicate ma non per questo povere di contenuti, soprattutto in funzione di un titolo che dovrebbe proporre tantissimi elementi distintivi. La maggior parte delle gare viene disputata con altri 21 partecipanti che si scontreranno sui circuiti di gioco presentati e fa impressione notare, a prescindere dalla tipologia di gioco che potrebbe tranquillamente definirsi un ibrido tra arcade e simulazione,. Diciamo pad perché anche su PC, a prescindere della possibilità di configurare manualmente tastiera, è risultato molto più comodo utilizzare un gamepad appropriato.

Come dicevamo, ogni gara è disputabile seguendo delle particolari regole, motivo per cui fa sempre bene prendere in considerazione ogni elemento prima di lanciarsi all’interno di una sfida: in questo caso emerge appunto la parte meno arcade di GRID: Legends, un’anima che vuole cercare di creare un intrattenimento potenzialmente abbordabile da qualsivoglia giocatore. In alcune gare, per esempio, abbiamo scoperto che tagliare sull’erba è un ottimo modo per passare dalla prima alla sesta posizione, mentre in altre la competizione è stata aperta a diverse tipologie di mezzi; veder correre una motrice contro una pesi-piuma non ha davvero prezzo, ed è probabilmente questa la sensazione che gli sviluppatori di casa Codemasters hanno cercato di proporre ai giocatori mentre creavano il gioco. Il feedback alla guida si è rivelato in linea con la tipologia di gioco: pad alla mano GRID Legends non ha nulla da invidiare alle controparti di settore, grazie a un sistema che riesce a regalare discrete emozioni a seconda dell’auto guidata e dal tracciato in cui ci troveremo a gareggiare. Le derapate, i fuoristrada o l’impatto con i cordoli sembrano assolutamente realistici, soprattutto se pensiamo che, in linea di massima, la serie di Codemasters si può posizionare un gradino al di sotto di Forza o Gran Turismo sul fronte del realismo. Il gamepad Xbox, utilizzato per i test, pecca giusto sulla resa delle vibrazioni, troppo eccessive secondo i nostri gusti.

LA GRAFICA GODURIOSA DI GRID LEGENDS

Guardando il gioco, ancora in fase di sviluppo, ci siamo resi conto di quanto gli sviluppatori abbiano inoltre cercato di ricreare un perfetto intrattenimento visivo, intrattenimento che al massimo delle caratteristiche grafiche presenti in questo beta client hanno espresso un discreto spettacolo per gli occhi, ben allineato alle offerte di settore soprattutto in funzione della cura per gli scenari al di fuori del percorso di gara.

Condividi con gli amici Inviare

Le auto sono ben costruite, soprattutto nella scocca, e sebbene, un minimo di effettistica garantisce quantomeno di ricevere un feedback minimamente realistico sulla gara e sul circuito. Gli sfondi sono davvero immersivi e gli effetti meteo, qui presente solo con qualche accenno, sembrano davvero ben realizzati e calcolati, inoltre, sul tracciato e sulla risposta dell’auto. Grazie al cambio di interfaccia ogni automobile offre u, un elemento di pregio che sicuramente farà piacere a tutti gli appassionati del genere, che si troveranno a provare l’ebrezza di guida anche semplicemente posizionandosi virtualmente all’interno dell’abitacolo. Al netto di tutto questo, è chiaramente ancora presto per pronunciarsi in merito a GRID Legends, soprattutto in funzione della piccola anteprima a cui abbiamo avuto il piacere di giocare in questo fine settimana. Ci sono, soprattutto la parte della campagna e la parte social-creativa, ma siamo sicuri che Codemasters riuscirà a creare un prodotto immersivo e ben amalgamato nel panorama videoludico di genere.