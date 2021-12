Wartales – Anteprima

Giornata tipo su Wartales: zaino in spalla, scorte di cibo sufficienti per una giornata e mezza, a malapena i soldi giusti per pagare la nostra truppa, e speriamo che non piova…

Sviluppatore / Publisher: Shiro Games / Shiro Unlimited Prezzo: 34,99€ Localizzazione: Assente Multiplayer: Assente PEGI: ND Disponibile Su: PC (Steam, in Accesso Anticipato) Data di Lancio: 2022?

Quando ci si immagina di ritrovarsi catapultati nel Medioevo, la nostra immaginazione è spesso influenzata dalla sindrome del protagonista: sarei un prode cavaliere, vincitore di tornei! O un regnante, nobile e giusto! Uno studioso che viaggia portando istruzione e conoscenza fra le contrade! Un imbattibile capitano di ventura!











In realtà, la via per diventare Giovanni dalle Bande Nere o Roberto Sanseverino passava per due potenziali strade: 1) essere nato nobile e avere un sacco di soldi da spendere in avventure militari di vario tipo, 2) se di ben più umili origini, farsi un sacco di gavetta e cercare di non morire nel frattempo. Nel gioco di ruolo tattico Wartales, è la seconda strada quella che ci viene offerta.

VIVERE ALLA GIORNATA

Nuovo gioco dei creatori dello strategico in tempo reale Northgard, Wartales ci catapulta in un mondo medievale fittizio in cui un assortimento di quattro poveracci dalle origini più disparate (a noi il compito di scegliere la loro provenienza) decide un bel giorno di formare una banda mercenaria sotto il nostro comando. Diciamocelo, all’inizio questa banda non è esattamente temibile: se vi aspettate di avviare il gioco e di diventare subito un signore della guerra che spadroneggia su una terra in tumulto, farete meglio a riconsiderare i vostri piani d’azione. Wartales ha un ritmo lento, che non è necessariamente un difetto, ma significa che per andare da un punto all’altro della mappa dovrete camminare fisicamente da qui a lì, pianificare un minimo dove volete andare e sperare che incontri imprevisti non scombinino i vostri progetti.

Già, perché i nostri non ancora granché prodi guerrieri non possono affrontare decine di battaglie di fila senza problemi. Il sistema di combattimento si basa su due barre della vita: una dedicata all’armatura, e l’altra alla salute.: riparare le armature richiederà materiali appositi, mentre per la salute serviranno medicine. Tra l’altro, prendere danni alla barra rossa aumenterà la probabilità che i vostri soldati arrivino a fine combattimento con una ferita, cioè uno status negativo di solito molto antipatico (uno di questi raddoppia il danno ricevuto, per dire) che permarrà fin quando il malcapitato non riceverà cure adeguate. E in tal caso farete meglio ad avere i materiali adeguati per mescere medicine curative, o preparatevi a sganciare denari sonanti!

Non è tutto scabbia e scorbuto in quel di Wartales, però. Il combattimento sarà pur terra terra, a livello di ambientazione – i nostri personaggi hanno le loro abilità, ma niente dardi incantati o muri di forza – ma riesce a regalare le sue soddisfazioni; l’importante è scegliere con cautela chi affrontare e ricordarsi che non c’è nessun disonore nel prendersela con i più deboli quando in gioco c’è l’alba del giorno dopo.

WARTALES INTORNO AL FOCOLARE

Certo, la versione che abbiamo provato è in Accesso Anticipato, e questo significa che di lavoro da fare ce n’è ancora: sul comparto delle animazioni e della loro varietà, per esempio, ma anche sulla chiarezza delle meccaniche di gioco. Per dire, magari sarò tonto io, ma mi ci sono volute cinque ore di gioco per capire che quando tocca a noi possiamo scegliere liberamente chi usare dei nostri combattenti, non c’è nessun ordine predeterminato di iniziativa, anche se la selezione automatica che attua il gioco dà questa impressione. O ancora: non è chiarissimo quali classi possano utilizzare quali armi, come ho scoperto con disappunto quando il mio Fighter si è rifiutato di abbandonare il suo malconcio spadone a due mani per una affilatissima ascia alta più di lui. Al netto di tutto questo, però, gli scontri sono decisamente ben riusciti.

Da quello che ho potuto vedere nel corso della prima decina di ore, la storia di Wartales è poco più che una scusa per andare da un punto all’altro della mappa, di solito a picchiare qualcuno, compiendo nel frattempo qualche scelta che influenzerà l’evoluzione della regione in cui ci troviamo. I veri punti di forza del titolo di Shiro Games stanno casomai altrove.

Oltre ad avere un sistema di combattimento che, come già detto, si rivela solido e ricco di sfide anche a difficoltà Normale, Wartales è il genere di titolo che piacerà sicuramente a chi adora trovare la sua strada per prosperare in un open world che è essenzialmente una gigantesca sandbox. Certo, seguire le missioni predefinite e risolvere le varie taglie generate casualmente è un metodo sicuro e (relativamente) poco pericoloso di tirare avanti, maIn tal caso, sappiate che di mercanti che circolano fra le varie contrade è pieno; ma ciascuno di loro è accompagnato da una nutrita scorta, e farete meglio a non dimenticarvi che le guardie cittadine non mancano di pattugliare queste strade. O forse preferite dedicarvi al commercio? Meglio essere pronti a pianificare bene le rotte e a segnarsi i prezzi dei beni, in tal caso.

Wartales è ancora un titolo in via di sviluppo, e questo è evidente. Oltre agli inciampi sottolineati più sopra, la sezione del crafting presenta molti spazi vuoti, i personaggi non hanno nessuna abilità al di là del livello 5, e alcune strade portano solo verso un nero muro di tenebre; visto anche il prezzo non indifferente (34,99€) chi non è del tutto convinto farà meglio ad aspettare ulteriori sviluppi. Già così, però, si riesce a vedere l’impalcatura di base di un buon titolo, attualmente capace di intrattenere per una buona quantità di ore e che non mancheremo di seguire con attenzione.