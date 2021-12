Assassin's Creed Valhalla: le novità dell'Anno 2 – Anteprima

Abbiamo partecipato a un evento grazie al quale abbiamo potuto vedere in anteprima alcuni dei contenuti in arrivo nel corso del secondo anno di supporto di Assassin’s Creed Valhalla da parte di Ubisoft.

Non è certo un mistero che il publisher franco-canadese stia preparando nuove espansioni a pagamento e DLC gratuiti per Valhalla, d’altronde la formula dell’ultimo Assassin’s Creed si presta molto a essere estesa ulteriormente attraverso una serie di contenuti aggiuntivi che andranno a espandere la storia di Eivor nell’Inghilterra medievale (e non solo). Ecco perché Ubisoft ha iniziato a preparare il terreno a Dawn of Ragnarok, la terza espansione di Assassin’s Creed Valhalla, nonché la prima dell’Anno 2 il cui arrivo è previsto – salvo imprevisti – il prossimo 10 marzo 2022. Ma prima di parlare di questo corposo DLC è bene iniziare con una sorpresa che attende non soltanto i giocatori di Valhalla, ma anche quelli del diretto predecessore: Assassin’s Creed Odyssey.

DALLA GRECIA CON FURORE

Nato da una collaborazione tra Ubisoft Quebec e lo studio con base Montreal, il crossover tra questi due videogiochi si concretizzerà già dal 14 dicembre con dei contenuti inediti e gratuiti per entrambi i titoli. Stiamo parlando di due storie collegate che vedranno da una parte Kassandra incrociare il suo cammino con Eivor in Valhalla, e dall’altra una nuova linea di quest in Odyssey da giocare con il protagonista scelto dal giocatore (quindi anche impersonando Alexios, nel caso questa sia stata la vostra scelta all’inizio del gioco).



ASSASSIN’S CREED TRA FUOCO E GHIACCIO

Nel caso delle missioni presenti in Odyssey, queste saranno disponibile solamente dopo aver raggiunto un determinato punto dell’avventura, più o meno al giro di boa, ma. Questo perché la storia narrata nel crossover dà per scontato che il giocatore sappia cosa succede nelle battute finali di Assassin’s Creed Odyssey, pertanto potreste imbattervi in degli spoiler pesanti nel caso decidiate di dare il via alla nuova quest senza aver completato il gioco. Sul versante di Valhalla, invece, il crossover si paleserà già dopo le prime ore di gioco, ossia dopo che il gruppo di vichinghi guidato da Eivor si sarà stanziato in Inghilterra fondando il villaggio di Ravensthorpe. Qui, anch’ella nella terra di Albione per motivi ignoti. Si tratta di un esperimento interessante, il primo del suo genere per la saga di Assassin’s Creed, il cui scopo potrebbe essere quello di tastare il terreno in vista del tanto vociferato Infinity , il quale stando ai primi dettagli rivelati da Ubisoft dovrebbe rappresentare una piattaforma in evoluzione che andrà a ospitare i futuri contenuti della saga sviluppati proprio da Ubisoft Quebec e Ubisoft Montreal, gli stessi studi impegnati nella realizzazione di questo crossover.

Al di là dell’aggiornamento gratuito di dicembre, l’Anno 2 porterà con sé anche l’espansione Dawn of Ragnarok sviluppata da Ubisoft Sofia, già autore di Assassin’s Creed Rogue e de La Maledizione dei Faraoni (il secondo DLC di Origins).



In questo caso, il publisher e gli sviluppatori promettonoambientata in una nuova mappa grande un terzo di quella dell’Inghilterra. D’altro canto, se i DLC del primo anno sono state basate su fatti storici – seppur romanzati nel classico stile di Assassin’s Creed, questa terza espansione sarà interamente incentrata sulla mitologia norrena. Eivor si ritroverà nuovamente nei panni di Odino, questa voltarapito e imprigionato nel regno di Svartalfheim dal gigante di fuoco Surtr. Per far fronte alla nuova minaccia, Eivor avrà a disposizione abilità inedite ispirate ai poteri di Odino. Per esempio, nel filmato che abbiamo visionato durante la presentazione, che si è trasformato in un corvo prima di lanciarsi nella mischia e combattere contro Jotnars e Muspels, i giganti del ghiaccio e del fuoco che dovremo affrontare prima di liberare Baldr. Non è tutto giacché Dawn of Ragnarok introdurrà anche nuove attività secondarie,. Si tratta di arene in cui ci troveremo ad affrontare nemici ultraterreni in cambio della gloria e di ricompense ben più tangibili, come nuove armi e armature leggendarie. Detto questo, salvo imprevisti,, per essere precisi.