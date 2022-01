La velocità con cui vengono sviluppati e distribuiti giochi dedicati a Yu-Gi-Oh! è impressionante! Merito di un sistema di regole tanto rapido da apprendere quanto versatile, che con Master Duel dovremo padroneggiare per tentare di diventare duellante più forte del globo.

Sviluppatore / Publisher: Konami / Konami Prezzo: Free to Play Localizzazione: Testi PEGI: 3 Disponibile Su: PS4/PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Steam, iOS, Android Data di Lancio: Q1 2022

In una situazione diversa forse si sarebbe beneficiato dal classico evento in presenza, essere invitati da Konami in qualche location a tema, con benvenuto a base di ricco buffet pantagruelico, strette di mano tra sviluppatori e giornalisti, una bella presentazione e alla fine uscire con qualche gadget, magari qualche bustina di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh, a caso tra le tante versioni. Così, giusto per riscoprire la bellezza di quell’odore plasticoso che si sente al momento dell’apertura della bustina, e gioire del suo contenuto. I più Paperoni probabilmente avranno pensato subito a mettere in vendita le carte più rare, mentre altri si saranno ritrovati fuori da fumetterie o a casa di altri per giocarci, oppure ancora per girare con raccoglitori sottobraccio: simbolo inconfondibile di chi predilige la collezione. Poi ci sono io, che ho avuto una brevissima carriera da duellante (durata il tempo della prima sconfitta) per poi essere passato dalla parte del collezionismo. E quando mia madre decise “per sbaglio” di buttare tutta la collezione di carte Pokémon e Yu-Gi-Oh, mi sono fedelmente convertito al digitale, al videogioco.

YU-GI-OH! MASTER DUEL: FREE TO PLAY E ONLINE

Ma non perdiamo la bussola e passiamo a raccontare della presentazione via streaming del nuovo titolo dedicato a Yu-Gi-Oh!, questa volta pensato per chi predilige la competizione. Master Duel, oltre ad essere un titolo strettamente free to play (a cui non mancheranno i soliti acquisti in game), sarà infatti focalizzato sul gioco online e competitivo; non mancherà in ogni caso una piccola parte dedicata al single player, ma lo scopo è quello di proporre all’utenza il titolo definitivo in termini di contenuti e carte, per sfidare tutto il globo e scalare le classifiche mondiali. Quindi se preferite la sfida in singolo c’è un po’ di spazio anche per voi, ma lo scopo finale del titolo è chiaramente indirizzato altrove.

DA SOLI O IN COMPAGNIA

E se non ricordo quasi nulla di come si gioca? Nessun problema: come per tutti gli altri titoli videoludici, anche Master Duel avrà dalla sua un ricco tutorial con le regole generali per giocare. Al netto di diverse modifiche avvenute nel corso degli anni,, senza contaminazione alcuna, così da mettere ogni giocatore nella stessa zona di azione. L’abilità del singolo, la fortuna della pescate e strategie ben collaudate sono i classici fattori per volgere la vittoria dalla propria parte, come ben sa chiunque sia navigato al gioco di carte, ma anche i nuovi arrivati potranno scoprire tutti questi piaceri e dispiaceri mettendosi alla prova.

Master Duel sarà il primo titolo della serie a beneficiare del 4K, e il consiglio di Konami è quello di giocarlo sul televisore più grande che possediamo a casa. Come già mi è capitato di scrivere in sede di recensione di precedenti videogiochi di Yu-Gi-Oh, il problema però è che la formula estetica risulta assai pigra, presentando campi di gioco creati con il minimo sforzo sindacale e aggiungendo qualche effetto durante le battaglie, gli attacchi e le evocazioni e nulla più.

Qui si omette ogni tipo di filmato anche durante le semplici evocazioni, per beneficiare invece di una risoluzione delle carte assai dettagliata. Un godimento per i feticisti dei dettagli che possono espandere al massimo la risoluzione delle carte sul proprio schermo, ma da anni bramo la possibilità di fasi di combattimento (assieme a quelle di evocazione) un pelo più raffinate. Un sogno che rimane ancora nel cassetto e attende di essere esaudito. Funzionalità particolare del gioco è, giocando assieme a loro oppure dando la possibilità di partecipare (o essere invitati) ad una sessione da spettatore.

Anche nei Friend Duels valgono le stesse regole del gioco base, con la possibilità di utilizzare ogni carta già sbloccata. Insomma il messaggio appare chiaro: il deck costruito non avrà limitazioni – a meno che non siano descritte da limiti di tornei o simili – e sarà possibile utilizzarlo in ogni occasione. In chiusura, sono assai interessato ai risvolti futuri di Yu-Gi-Oh! Master Duel: la sua natura da free to play lo mette subito sotto il riflettore dell’evoluzione e supporto post lancio a cui Konami ci ha promesso aggiornamenti futuri. Sulla carta dunque, titolo che potrebbe avvicinare un numero di utenza assai maggiore e se la sfera online sarà ben strutturata, ottimo titolo per vedere i migliori al mondo sfidarsi in partite classificate.