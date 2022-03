Ghostbusters Spirits Unleashed Anteprima

Dopo essere tornati al cinema, gli Acchiappafantasmi si preparano ad invadere nuovamente anche il mondo PC e console con Ghostbusters: Spirits Unleashed. Al timone il team Illfonic, già autore dei tie-in di Venerdì 13 e Predator… ma dopo horror e fantascienza come se la caveranno con il mondo spiritico?

Sviluppatore / Publisher: Illfonic / Illfonic Prezzo: ND Localizzazione: Testi Multiplayer: Online Asimmetrico PEGI: 18 Disponibile Su: TBA Data di Lancio: fine 2022

Fondato nel 2007, il team Illfonic è riuscito negli ultimi anni ad accaparrarsi un paio di prestigiose licenze legate ad altrettanti popcorn movies degli anni 80: Predator e Venerdì 13. I risultati a dire la verità non sono stati particolarmente esaltanti, ma i ragazzi statunitensi non demordono, anzi puntano tutto il loro resto sul panno verde provando a sviluppare un nuovo gioco del franchise Ghostbusters, tornato alla ribalta grazie al recente reboot-sequel firmato Jason Reitman, figlio del regista dei primi due film.

Abbiamo dato una sbirciata al gioco e ve ne raccontiamo le primissime impressioni in attesa dell’uscita, prevista per la fine di quest’anno.

IL FAMILIARE MONDO DI GHOSTBUSTERS

Sieti disturbati da strani rumori nel pieno della notte? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì non esitate, prendete il telefono e chiamate i professionisti: gli Acchiappafantasmi! 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del sovrannaturale, siamo pronti a credere in voi! E noi vogliamo credere fermamente che stavolta i ragazzi di Illfonic realizzeranno davvero qualcosa all’altezza del prestigioco marchio che hanno tra le mani.

Probabilmente a questo punto vi state chiedendo se Venkman, Stantz, Spengler e Zeddemore saranno della partita. Non possiamo rivelarvi più di tanto perché l’FBI ci tiene sotto controllo ma se date un’occhiata al trailer potrete vedere la versione poligonale di Dan Aykroyd all’interno del suo negozio di libri dell’occulto (cosa che fa pensare ad una collocazione temporale tra il primo e il secondo film). Anche il personaggio di Winston, interpretato da Ernie Hudson, sarà della partita e sembra avere il ruolo di istruttore per le nuove leve. E gli altri due? Sappiamo che Bill Murray è un tipo molto più sfuggente e per ora non si hanno sue notizie mentre per quanto riguarda il buon Harold Ramis, il suo inimitabile Egon è già tornato al cinema quindi mai dire mai. Gli sviluppatori hanno tenuto a precisare che la storia di Ghostbusters: Spirits Unleashed rientra a pieno titolo nel canon del franchise e sappiamo anche che riporterà sotto i riflettori altre facce note (ectoplasmiche e non) affiancate da alcune new entry.

MAI INCROCIARE I FLUSSI?

La new entry più importante ovviamente sarete proprio voi, un nuovo elemento dei Ghostbusters che dovrà dimostrare di sapersela cavare con vapori erranti di quinta classe e simili. L’iconica base con tanto di pertica funzionante tornerà e sarà esplorabile progressivamente man mano che il gioco andrà avanti.

Ancora una volta saremo di fronte ad unche permette di giocare nei panni di entrambi gli schieramenti ad un massimo di cinque giocatori. Le opzioni disponibili saranno molte visto che tutti i “posti” non occupati da giocatori umani saranno gestiti dall’Intelligenza Artificiale. Ovviamente giocare in singolo questo tipo di giochi non è divertente come condividerli ma chi non ama socializzare avrà comunque l’opportunità di vivere l’avventura da prospettive differenti. L’obiettivo dichiarato è realizzare un gioco semplice da assimilare ma sufficientemente stratificato. I match saranno veloci, in un tempo chei membri del team Ghostbusters dovranno catturare tutti i fantasmi prima che questi infestino il 100% del livello e far sì che tutti i civili non fuggano via terrorizzati. A tal proposito potremo anche parlare con loro per tranquillizzarli e rendere il compito dei fantasmi un po’ più difficile.

Vestire i panni dei cacciatori di ectoplasmi significherà utilizzare un’inquadratura in soggettiva, una scelta particolare fatta dai ragazzi di Illfonic per “dare al giocatore la reale sensazione di vestire i panni di un Ghostbuster”. Avremo a disposizione tutto l’armamentario classico: zaini protonici, trappole e giocattolini vari e se a questo punto state ancora pensando alla domanda che da il titolo a questo paragrafo, abbiamo la risposta: gli sviluppatori ci hanno assicurato che incrociare i flussi nel gioco non fermerà istantaneamente la vita come la conoscete e non farà esplodere ogni molecola del vostro corpo alla velocità della luce. Niente inversione protonica totale insomma.

MI HA SMERDATO!

Se al contrario avete sempre sognato di stare dall’altra parte e di fluttuare come un fantasma facendo venire i capelli bianchi a tutti, Ghostbusters: Spirits Unleashed esaudirà il vostro desiderio. Quando sarete nei panni di un fantasma il gioco passerà ad una visuale in terza persona e voi avrete l’obiettivo di far fuggire tutti i civili per poi infestare il livello e vincere. Non avendo armi a disposizione dovrete fare affidamento su “semplici” poteri ectoplasmici che però sembrano piuttosto sfiziosi da utilizzare. Come il titolo suggerisce, potrete “smerdare” gli Acchiappafantasmi per rallentarne l’azione, ma anche nascondervi in vari elementi degli scenari per sfuggire alle loro attenzioni e ingannare il rilevamento del rilevatore PKE.

Nel caso veniate intrappolati nel flusso di protoni dei vostri avversari avrete comunque l’opportunità di fuggire portando a termine velocemente una sorta di mini-gioco… e nel caso doveste avere la peggio potrete comunque tornare in vita (si fa per dire) per un limitato numero di volte. Sembra divertente la possibilità di far passare temporaneamente dalla vostra vostra parte i civili spaventati, che in preda al panico potrebbero anche attaccare i Ghostbusters che tenteranno di calmarli.

MASTRO DI CHIAVI E GUARDIA DI PORTA

Di carne (ed ectoplasma) al fuoco sembra essercene davvero a sufficienza. Attendiamo con ansia una vera e propria prova sul campo, ma quanto visto finora ci fa ben sperare per un gioco quantomeno dannatamente divertente. L’uscita è prevista per la seconda metà del prossimo anno. Se quanto avete letto e visto nel trailer vi ha incuriositi vi invitiamo a seguirci perché tra non molto dovrebbero arrivare ulteriori informazioni sul gioco. Nel frattempo se proprio siete ansiosi di indossare la tuta degli Acchiappafantasmi vi ricordiamo che la versione remastered del vecchio (ma neanche tanto) Ghostbusters: The Video Game dei fu Terminal Velocity è disponibile ormai da tempo e dovrebbe ormai costare decisamente meno di un plumcake lungo dodici metri e del peso approssimativo di trecento chili.