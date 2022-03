Far Cry 6: The Vanishing – Provato

The Vanishing (in italiano “la Scomparsa”) è un nuovo DLC per Far Cry 6 capace di trasportarci nel tetro mondo parallelo di Stranger Things!

Sviluppatore / Publisher: Ubisoft Toronto / Ubisoft Prezzo: Gratuito Localizzazione: Testi Multiplayer: Cooperativo PEGI: 18 Disponibile Su: PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Data di Lancio: 24 marzo

Poche serie televisive possono vantare il seguito di Stranger Things, uno dei più grandi successi di Netflix nonché una delle “esclusive” di punta della piattaforma di streaming. A metà strada tra l’horror e la fantascienza, il bizzarro ‘teen drama’ ambientato nell’Indiana ha saputo guadagnarsi l’affetto non solo del pubblico più giovane, ma anche dei suoi genitori, grazie alla furba ambientazione negli anni Ottanta e alle molteplici citazioni dei capisaldi dell’epoca, dalle mode ai giochi di ruolo passando per i videogame, capaci di evocare potentissimi ricordi in chi all’epoca fu poco più che ragazzino.

Ebbene, vi farà piacere sapere che Netflix e Ubisoft hanno collaborato alla realizzazione di un DLC per Far Cry 6 capace di portare il terrificante Sottosopra tra le caraibiche lande di Yara e, ancora una volta, il nostro intervento sarà fondamentale per scongiurare una possibile ecatombe. I nuovi contenuti si risolvono in una nuova missione che va ad aggiungersi alle “storie Yariane”, e che sarà possibile scaricare a partire da domani, 24 marzo (noi l’abbiamo provata per voi in anteprima). Pre-requisito per poterla affrontare sarà aver già risolto tutte le missioni preliminari di Isla Santuario ed essere già approdati in un campo ribelle a Madrugada, Valle de Oro o El Este.

ANCHE QUI È COLPA DEI RUSSI

Proprio come accade nella terza stagione di Stranger Things, un piccolo contingente russo approda a Yara e apre un varco verso il Mondo delle Ombre, una dimensione speculare alla realtà abitata da mostri terrificanti. Nel territorio attiguo al bunker segreto degli ex-sovietici cominciano ad avvenire alcune misteriose sparizioni e, per tanto, il nostro amico Juan ci chiede di andare a dare un’occhiata. Arrivati sul posto, troviamo il bellicoso cagnolino Chorizo in prossimità del cadavere di un militare, stecchito a terra con delle vistose ferite sulla schiena: troppo grosse per essere opera di un loppide di piccola taglia. È in quel frangente che veniamo assaliti da uno spaventoso demogorgone e salvati dall’inquietante Shest’, una donna con poteri psionici che comunicherà con noi telepaticamente per tutto il corso della missione.

Il nostro compito sarà infiltrarci nel bunker russo, sconfiggere a mani pressoché nude tutto lo staff militare al suo interno, aprire il varco verso il Sottosopra e andare a recuperare Chorizo, rapito dal demogorgone, quindi tornare indietro e permettere a Shest’ di scongiurare la minaccia demoniaca per sempre. All’interno del Luogo delle Ombre (che non si chiama “Sottosopra” per qualche motivo che a noi sfugge) ritroviamo le stesse atmosfere cupe della serie TV, con la sua notte perenne, l’aria satura di schifezze cineree che svolazzano dappertutto e i mostri che abbiamo imparato a temere nei nostri incubi notturni, il mind flayer e il demogorgone, a cui naturalmente si aggiunge il nutrito esercito dei kukly, poveri cristi “zombificati” e asserviti alle ragioni del male. In tutto, la missione crossover tra Far Cry 6 e Stranger Things dura circa due ore, alternando fasi stealth a momenti di coinvolgente fragfest a base di mitragliatrici e lanciafiamme, ma con un importante accento sul combattimento corpo-a-corpo nelle prime due fasi, dove i fucili oggettivamente scarseggiano. Al termine della fatica, potremo proseguire il gioco con le due nuove armi guadagnate durante la missione.

UN APPETITOSO ANTIPASTO PER LA QUARTA STAGIONE

Questo gustoso DLC per Far Cry 6 è l’ennesima incursione di demogorgoni & co nell’universo dei videogiochi mainstream, dopo che anche Fortnite, Rocket League e The Seven Deadly Sins: Grand Cross hanno proposto contenuti a tema.

Ma grazie al suo flessibile motore grafico e alla potenza delle schede video per PC, stavolta abbiamo a disposizione un Sottosopra estremamente simile a quello della serie TV e terribilmente verosimile, in cui affrontare una variante “ad hoc” della solita apocalisse zombi. Anche se non ritroviamo nessuno dei personaggi della serie, è proprio come se un pezzo di Stranger Things si fosse trasferito a Yara: un godibilissimo ritorno nel Sottosopra prima dell’arrivo della quarta stagione, previsto per Maggio.