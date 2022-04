Midnight Ghost Hunt Anteprima

Midnight Ghost Hunt è un nuovo multiplayer asimmetrico da poco arrivato in Accesso Anticipato. E, insomma, lo sapete che grazie a un certo film la professione di acchiappafantasmi ha un fascino tutto particolare, quindi figurarsi se potevamo perdercelo!

Sviluppatore / Publisher: Vaulted Sky Games / Coffee Stain Publishing Prezzo: 19,99€ Localizzazione: Assente Multiplayer: Competitivo online PEGI: ND Disponibile Su: PC (Steam) Data di Lancio: Già disponibile

Ogni tanto fa bene tornare bambini, ne sono convinto. Fagocitati dalla routine è facile dimenticarsene, ma in fondo ci vuol poco per riassaporare la magia di quei giorni lontani: basta giocare a Midnight Ghost Hunt, ad esempio.









Sebbene ci siano dei distinguo da fare, per dinamiche e sensazioni questo peculiare FPS ricorda il classico nascondino che un po’ tutti conosciamo, ma prima di approfondire il discorso devo assicurarmi di una cosa: sapete tutti che in apertura stavo parlando di Ghostbusters, film del 1984 con Bill Murray e Dan Aykroyd, giusto?

L’ORA DELLE STREGHE

Suppongo di sì e me ne rallegro, anche perché chi ha apprezzato la storica pellicola difficilmente resterà insensibile a Midnight Ghost Hunt, uno sparatutto online in cui, a seconda del ruolo scelto, si affrontano quattro acchiappafantasmi o quattro spettri dispettosi. Stando alla definizione dello studio di sviluppo che lo sta realizzando, Vaulted Sky Games, si tratta di “un caotico gioco a nascondino spettrale multigiocatore” ed è proprio così che lo si può riassumere. Ogni partita è un ectoplasmico tourbillon di stranezze ed espedienti in cui i quattro cacciatori del paranormale hanno solo cinque minuti per stanare ed eliminare i quattro fantasmi. Se allo scoccare della mezzanotte non è stata fatta piazza pulita, ruoli e destini si ribaltano: l’intero team di entità spiritiche torna in gioco potenziato e in cerca di vendetta, invece i ghostbusters devono resistere agli assalti finché non vengono estratti dalla zona divenuta improvvisamente bollente.

Il paragone con il nascondino tradizionale nasce dalla capacità dei fantasmi di nascondersi possedendo gran parte degli oggetti che arricchiscono gli scenari. Mentre il team di disinfestatori si prepara alla battaglia raggiungendo il luogo dello scontro a bordo di un furgone pieno di marchingegni bizzarri, a inizio partita i fantasmi hanno il tempo di posizionarsi dove preferiscono tenendo sempre a mente che l’obiettivo è ostacolare gli avversari, rendergli le cose difficili e guadagnare tempo fino all’arrivo dell’ora delle streghe.

MIDNIGHT GHOST HUNT E LA VOGLIA DI TORMENTONE

Ciò obbliga gli acchiappafantasmi a ispezionare rapidamente ogni anfratto alla ricerca di tracce o movimenti d’arredamento sospetti, mae ci sono volte in cui cinque minuti sono semplicemente troppo pochi. Fortunatamente, proprio come Egon Spengler e la sua protonica combriccola, gli acchiappafantasmi dispongono di, come il Radar che indica la presenza o meno di attività paranormali nelle immediate vicinanze. Lo stesso naturalmente vale per i loro eterei antagonisti, i quali non solo sono in grado di possedere gli oggetti e usarli a loro vantaggio, ma anche di depistare, disturbare o rallentare i nemici in vari modi perfino quando vengono messi fuori combattimento in attesa d’essere resuscitati o della mezzanotte.

Come è facile intuire, la personalizzazione è un aspetto centrale dell’esperienza. Sfruttare al meglio le sinergie esistenti fra le diverse combinazioni di equipaggiamento aiuta a migliorare l’efficienza di una squadra e del singolo giocatore, inoltre il buon numero di oggetti/abilità/perk a disposizione e l’influenza sul gameplay di ciascuno di essi rendono particolarmente stimolante la ricerca del loadout adatto alle proprie esigenze. Al netto di qualche dubbio sul bilanciamento, intervenire sulla dotazione del proprio alter ego è uno dei punti di forza del gioco, ergo sotto questo punto di vista soprattutto in ottica futura c’è di che essere ottimisti. L’altra caratteristica convincente è il genuino divertimento che ogni match sa regalare anche quando dice male, una peculiarità da non sottovalutare perché, se la memoria non mi inganna, non sono molto diffusi gli FPS online a squadre in cui la competizione PvP finisce per passare in secondo piano rispetto al contesto scanzonato e ironico in cui hanno luogo gli scontri. Midnight Ghost Hunt non si prende mai troppo sul serio e ci invita a fare altrettanto, ci fornisce mezzi e scuse per tornare a giocare a un nascondino online in cui impersoniamo ora un ghostbuster, ora un fantasma. Se abbiamo degli amici con cui farlo tanto di guadagnato, un team affiatato e collaborativo è sempre meglio di uno arrangiato, ma anche affidandosi al matchmaking in solitudine è possibile gustarsi il gioco senza grossi problemi.

Trovandosi ancora nel pieno della fase di lavori in corso,. Si sa già che verranno aggiunti ulteriori elementi legati alla personalizzazione, altre mappe e nuove modalità oltre all’italiano, tutte integrazioni che non vedo l’ora di testare giacché, al momento, si può giocare solo ad hide-n-seek in sette mappe di medie dimensioni adeguatamente contorte ma mai dispersive, come dimostra un ritmo di gioco apprezzabile in virtù di una buona alternanza tra momenti di ricerca e scontri a fuoco, sale o chissà cos’altro. L’augurio è che il periodo in Accesso Anticipato consenta a Midnight Ghost Hunt di maturare correttamente, salvo catastrofi il potenziale per dar vita a un tormentone c’è; al di là alcune perplessità figlie dell’abuso di determinate meccaniche (patch in arrivo? Può darsi) o di alcuni problemi secondari,, indubbiamente consapevole di non vantare un comparto tecnico all’ultimo grido ma altrettanto sicuro di sé grazie a un contesto e a una personalità di tutto rispetto.

Come primo esperimento di Vaulted Sky Games siamo sulla strada giusta, so che è troppo presto ma stavolta voglio sbilanciarmi comunque. Manca una data di pubblicazione precisa – anche se lo studio pensa di rimanere in Accesso Anticipato per un anno, forse di più – quindi adesso si può solo tenere monitorato il progetto e spiarne l’evoluzione, il mio consiglio è di metterlo in wishlist se vi ha incuriosito ciò che avete letto fino a qui, se vi garbano gli shooter online co-op più unici che rari oppure se siete curiosi di vedere il mondo dagli occhi di un ghostbuster e da quelli di un fantasma. Gli sviluppatori sembrano molto attenti ai feedback della comunità ed è un altro punto a favore di Midnight Ghost Hunt, un FPS decisamente sui generis sbucato su Steam a fine marzo che, senza mai prendersi sul serio, riesce a ricordarci quanto sia importante tornare bambini anche solo per cinque minuti ogni tanto oppure fino allo scoccare dell’ora delle streghe.