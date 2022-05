Chi segue da vicino Apex Legends saprà già che Eroi, la nuova stagione, è alle porte, ma probabilmente non sa con precisione cosa aspettarsi. Prima di proseguire con la lettura allora urge un avvertimento: pericolo spoiler!

Sviluppatore / Publisher: Respawn / Electronics Arts Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile su: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Data di Lancio: 10 maggio (Eroi)

Durante un evento in streaming cui ho partecipato qualche giorno fa, alcuni membri di Respawn hanno alzato il sipario su ciò che ci attende nella prossima stagione nota come Apex Legends: Eroi. Ecco una buona parte delle novità che dal 10 maggio modificheranno le nostre abitudini e le nostre partite.

UN CAMBIAMENTO MOSTRUOSO

Purtroppo non tutti i dettagli emersi nel corso dell’anteprima possono essere gridati ai quattro venti, portate pazienza, ma ciò di cui si può parlare liberamente è sufficiente per attendere l’avvio di Apex Legends: Eroi con impazienza. Come si evince dallo spettacolare trailer di presentazione (dategli un occhio se non l’avete già fatto, aiuta a dare un contesto meno astratto ai prossimi paragrafi), la nuova season porterà con sé un cambiamento mostruoso alla mappa Passo della Tempesta. Il video mostra il titanico scontro tra le Leggende e una colossale creatura preistorica emersa dagli abissi, la quale dopo una furibonda battaglia ha la peggio.

APEX LEGENDS: EROI VS SPETTRI

La carcassa dell’immenso leviatano non è soltanto un elemento di decoro che dona un tocco organico a un ambiente artificiale, ma è da considerare a tutti gli effetti un nuovo punto d’interesse perché. Chiaramente, in seguito allo shock subito dall’area, alle sinergie fra le varie abilità delle Leggende e alle possibilità di gameplay offerte dal nuovo POI, gli approcci tattici nei pressi del mostruoso cadavere sono destinati a mutare perché, giusto per fare un paio di esempi, sarà possibile scalarlo per guadagnare una posizione vantaggiosa da cui tenere sotto controllo l’area oppure avventurarsi al suo interno alla ricerca di opportunità e loot.

Un’altra modifica interessante della mappa Passo della Tempesta riguarda le Armerie IMC. Si tratta di strutture realizzate dalla IMC prima della fine della guerra allo scopo di fornire un supporto automatizzato al combattimento ai suoi piloti. Fino all’apparizione del leviatano erano dormienti sottoterra, ma il sisma causato dall’ingombrante mostro le ha attivate e fatte tornare in superficie. Naturalmente insieme alle strutture è emerso anche il loro prezioso contenuto, ma prima di fare razzia del bottino custodito dalle Armerie IMC è necessario eliminare delle ondate di nemici in una sorta di mini-gioco PvE. Attivando un’Armeria ci si ritroverà chiusi al suo interno per 60 secondi e circondati da Spettri, perciò menare le mani è l’unica soluzione per uscirne vivi (da dove si è entrati oppure sfruttando un lancio in aria). Se l’obiettivo è ottenere più loot possibile allora bisogna darci dentro entro la fine della sfida perché più Spettri si uccidono, maggiori saranno le ricompense. Calcolando che il loot sarà sempre un upgrade dell’equipaggiamento posseduto, l’impressione è che le Armerie IMC si riveleranno dei punti d’interesse particolarmente utili fin dai primi minuti di gioco.

Condividi con gli amici Inviare

Oltre ad alcuni miglioramenti alla qualità della vita in Passo della Tempesta atti a rendere più gradevole l’esperienza di gioco nella mappa, quelle appena descritte sono una parte delle principali novità previste dalla tredicesima stagione di Apex Legends. I più informati si saranno resi conto che all’appelloo, mi riferisco alle modifiche alla modalità classificata (si parla di un aggiornamento delle ricompense affinché l’abilità e il gioco di squadra vengano premiati meglio), al nuovo battlepass con i suoi numerosi contenuti legati alla nuova stagione Apex Legends: Eroi oppure allo sbarco di Apex Legends sui dispositivi Android/iOS con tanto di contenuti esclusivi realizzati appositamente per l’universo mobile, una novità in arrivo a maggio che dà la cifra di quanto forte punti sul suo shooter online il duo Respawn/EA. Tuttavia, se avete seguito il mio consiglio e avete guardato il trailer di lancio di Apex Legends: Eroi, non c’è bisogno di sottolineare ulteriormente che l’elenco di novità non è completo, per renderlo tale. Restate sintonizzati su The Games Machine e portate pazienza. Ne servirà poca, è una promessa.