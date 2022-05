Point Blank Games ci porta alla scoperta di Stray Blade, action RPG in uscita nel 2023 su computer e console.

Sviluppatore / Publisher: Point Blank Games / 505 Games Localizzazione: Testi Multiplayer: No PEGI: 18 Disponibile Su: PC (Steam/Epic), PlayStation 5, Xbox Series X|S Data di Lancio: 2023

Entrare nel mercato degli action RPG con un titolo nuovo, che propone personaggi originali e ambientazioni inedite non è semplice. Stiamo parlando infatti di un genere in cui la concorrenza è numerosa e di qualità, e per emergere è necessario proporre qualcosa dotato di una forte personalità. Il rischio di essere fagocitati dai grossi calibri e di cadere ben presto nel dimenticatoio è alto, ma è un rischio che alcuni sviluppatori accettano di correre. Tra questi abbiamo anche Point Blank Games, team teutonico con sede a Berlino, che nel corso dell’evento di presentazione della nuova line-up di 505 Games ha mostrato Stray Blade. Noi c’eravamo, lo abbiamo visto, e ne abbiamo parlato con il game director, Leonard Kausch.

UNA TERRA DA SCOPRIRE

Un esploratore di nome Farren scopre un luogo mitico, magico, leggendario. È il primo a raggiungerlo, ed è impaziente di scoprirne i segreti. Ha trovato l’accesso alla valle nota come Acrea, e per questo sarà per sempre ricordato. Con questi pensieri in mente avanza soddisfatto e, inconsapevolmente, spezza un millenario incantesimo che causa un’esplosione magica. Esplosione magica che lo uccide sul colpo. Game over? No, perché una strana creatura di nome Boji riesce a riportarlo in vita, e decide di accompagnarlo nel suo viaggio. Un viaggio forzato, dato che in seguito all’esplosione Farren è bloccato all’interno di Acrea, che lo porterà ad attraversare diverse regioni, a trovare i segni degli Elessine, un’antica civiltà di giganti, e a lottare con decine di differenti creature in cerca di una via di uscita. Sono queste le premesse narrative su cui si fonda Stray Blade, e che fungono da punto di partenza per un titolo che racchiude al suo interno tutti gli elementi tradizionali degli action-gdr: abbiamo un sistema di evoluzione del personaggio, abbiamo armi che si potenziano, abbiamo combattimenti e abbiamo fasi esplorative.

UNA TERRA IN CUI COMBATTERE

Insomma, abbiamo tutte cose già viste. Ma. Prendiamo ad esempio l’appena citata esplorazione, e partiamo da un presupposto: dovremo fare tutto, o quasi, da soli. Al contrario di quanto accade in altri titoli del genere, in cui possiamo consultare mappe popolate da decine di indicatori e segnalini vari piazzati per mostrare il posizionamento di obiettivi e di segreti, in Stray Blade il mondo di gioco dovrà essere scoperto in maniera “autonoma”, passo dopo passo avvalendosi solo di qualche suggerimento del fidato Boji. Con un piccolo extra.Questo vuol dire che l’ambiente circostante sarà in costante evoluzione e potrà riservare non poche sorprese. L’esempio portato da Leonard Kausch a riguardo è piuttosto significativo: una volta distrutto un accampamento nemico, questo potrà rimanere disabitato, o dopo un certo lasso di tempo potrà essere occupato da un’altra fazione. Non ci sarà quindi un semplice respawn dei nemici, ma mutamenti che costringeranno ad adottare approcci differenti. Kaush ha inoltre sottolineato come l’equilibrio delle varie zone cambierà ulteriormente in seguito all’uccisione dei boss, senza però fornire specifici dettagli a riguardo.

Esplorare Acrea sarà fondamentale per scoprire i segreti necessari per procedere nell’avventura. Sarà fondamentale per recuperare le risorse necessarie per costruire le armi sbloccate mediante il recupero di progetti. Sarà fondamentale anche per far crescere le abilità di Boji, potenziabili tramite uno skill tree con i punti esperienza acquisiti proprio grazie alle scoperte fatte. Sarà fondamentale ma non sarà facile, vista la presenza di numerose creature tutt’altro che amichevoli. Ci sarà quindi da farsi largo a colpi di spade, asce, mazze e armi di vario genere, con un combat system che avrà come principale fonte di ispirazione Dark Souls e Middle-Earth: Shadow of War. Leonard Kausch ha dichiarato che l’idea di base è quella di offrire scontri che forniscano un elevato livello di sfida, che propongano meccaniche sufficientemente varie e profonde e che richiedano una certa attenzione per individuare i pattern di attacco dei nemici. Tutto questo senza sacrificare il ritmo, e proponendo una curva di apprendimento capace di non mettere in crisi i neofiti del genere.

UNA TERRA CHE VEDREMO… NEL 2023!

Quindi, ricapitolando: ricco e accessibile, complesso ma godibile, severo ma giusto. Che dire, un combat system così sarebbe un sogno per tutti i videogiocatori… dita incrociate, e speriamo non si trasformi in un incubo. Combat system fa rima con armi (ok, forse con molta fantasia e in una lingua che non è l’italiano…), perché non esiste scontro con un nemico che non sia influenzato dall’arsenale di cui si dispone.. In Stray Blade i “ferri del mestiere” utilizzabili del nostro eroe potranno contare su un sistema di evoluzione che sbloccherà attacchi speciali e rune con poteri extra, con una progressione che non sarà però legata alla singola arma, ma che varrà contemporaneamente per tutte quelle presenti nell’inventario. Una decisione, stando alle parole di Leonard Kausch, presa per spingere il giocatore a provare diversi approcci e a sperimentare con le varie combinazioni di armi senza per questo vivere un senso di frustrazione derivante dall’avere tra le mani qualcosa di nuovo, diverso, ma assai poco potente.

L’evento di presentazione di 505 Games è servito anche per un annuncio relativo alla data d’uscita. Atteso in origine nel corso del 2022 (come peraltro riportato ancora oggi sulla pagina Steam del gioco), Stray Blade vedrà invece la luce nel corso del 2023. Un ritardo di qualche mese che andrà a impattare anche sulla fase di beta testing pubblica, a cui è possibile iscriversi su questa pagina. Manca qualcosa? Ah già, un “piccolo” dettaglio. L’avventura di Farren e Boji sarà disponibile, oltre che sul già citato Steam, anche su Epic Games Store, oltre che su console in versione PlayStation 5 e Xbox Serie X/S.