MultiVersus – Provato

MultiVersus è la risposta di Warner Bros. Games a Super Smash Bros.: un platform-brawler con un cast stellare destinato ad espandersi praticamente senza limiti.

Sviluppatore / Publisher: Player First Games / Warner Bros Games Prezzo: Free to Play Localizzazione: Testi Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 12 Disponibile Su: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Data di Lancio: TBA 2022

Batman e Superman contro Tom e Jerry? Wonder Woman che combatte con Bugs Bunny mentre Harley Quinn e Shaggy gli guardano le spalle? Tutto è possibile nel mondo di MultiVersus, il nuovo platform-brawler di Warner Bros. Games che andrà a scontrarsi con il Re indiscusso del genere, quel Super Smash Bros. che nelle sue varie incarnazioni ha spappolato tutti i rivali che hanno osato avvicinarsi a lui.









Le armi in più di questo nuovo sfidante potrebbero essere il cast potenzialmente infinito ed estremamente poliedrico, ma anche il fatto che si tratterà di un titolo free-to-play. Lo abbiamo provato ancora prima della Beta privata che sta prendendo il via proprio in questi giorni e vi raccontiamo questo primo assaggio di “botte senza quartiere”.

UNA SFIDA IMPORTANTE PER MULTIVERSUS

Come deve approcciarsi un team allo sviluppo di un titolo che inevitabilmente andrà a scontrarsi con una delle saghe più popolari e vendute di sempre, che nel tempo tra l’altro è riuscita a migliorarsi fino a diventare praticamente perfetta? L’impresa è ardua ma il primo, fondamentale step consiste nello studiare a fondo la concorrenza cercando di prendere spunto dai suoi lati migliori e magari potenziando quelli più deboli… ammesso che esistano.

UN CAST (FUTURO) MOSTRUOSO

Rendere il proprio gioco free-to-play è già un buon inizio visto che fin da subito farai crescere notevolmente la tua fan-base. Se a questo aggiungi un pantheon di personaggi in grado di rivaleggiare con Mario, Link, Donkey Kong e compagnia bella allora sei sulla buona strada. È quanto Warner Bros. Games ha fatto con MultiVersus, affidando il progetto ad un giovane ma esperto team che nel suo manifesto aziendale propone1) Mettere il giocatore al centro dell’esperienza; 2) Creare brand che durino nel tempo; 3) Realizzare esperienze accessibili ad un pubblico più vasto possibile. Su questi tre pilastri è nato MultiVersus, che abbiamo avuto modo di giocare in anteprima proprio in questi giorni.

Come accennavamo nell’intro, la lista di personaggi di Multiversus è virtualmente senza fine vista la spaventosa quantità di licenze in possesso di Warner Bros. Per ora sono stati svelati “solo” 13 combattenti ma tra di loro ci sono già delle vere e proprie superstar. La DC porta nel paniere Batman, Superman, Harley Quinn e Wonder Woman, Cartoon Network risponde con la doppia coppia Finn e Jake (Adventure Time) e Steven e Garnet (Steven Universe) mentre i padroni di casa si fanno avanti con Shaggy della banda di Scooby Doo, Tom e Jerry e il veterano Bugs Bunny.

TUTTI CONTRO TUTTI… DI NUOVO

Non manca neanche una bizzarra Arya Stark de Il Trono di Spade e RenDog, unico personaggio finora ad essere stato creato appositamente per il gioco. Warner Bros Games ha già promesso innesti regolari nel roster e ha mantenuto la parola mostrando proprio di recente altri tre personaggi:e l’indimenticabile. Questa tuttavia potrebbe essere, tenete presente che nel portafoglio WB rientrano in qualche modo “robina” come Rick and Morty, Il Signore degli Anelli, Mortal Kombat, Nightmare, Venerdì 13 e tutti i marchi realizzati e distribuiti dalle divisioni Entertainment e Pictures. Le potenzialità non hanno davvero confini ma da qui a realizzare qualcosa di davvero divertente e soprattutto bilanciato ce ne passa.

E veniamo infatti alla prova sul campo, che inevitabilmente ha suscitato fin da subito potenti sensazioni familiari, al sapore di Super Smash Bros. Il tutorial abbastanza corposo permette di prendere confidenza con le principali meccaniche di combattimento, che come da previsione sono praticamente identiche a quelle di SSBU. Non mancano piccole varianti orientate soprattutto al combattimento aereo, ma la sostanza è praticamente identica così come l’obiettivo finale: far salire il counter dei colpi ricevuti agli avversari per indebolirli e successivamente spedirli fuori dalle arene. A tal proposito, in questa alpha la varietà dei campi di battaglia non era altissima: cinque stanze di addestramento neutre, la Batcaverna, l’arena di Wonder Woman, la casa sull’albero e la casa stregata di Scooby Doo con tanto di fantasma errante. In ognuna di esse non mancano elementi interattivi e sfondi animati, ma siamo ancora ben distanti dalla qualità offerta dall’ultimo Smash Bros.

MultiVersus supporta sia la classica modalità 1 contro 1 che la coop 2 contro 2, in cui due giocatori possono entrare nell’arena per darsi man forte e sfidare rivali da tutto il mondo. Quattro giocatori possono competere anche nella sfida “Tutti contro Tutti” che non ha bisogno di molte spiegazioni. Non manca ovviamente un’opzione per allenarsi al fine di scoprire quali siano i personaggi più adatti al proprio stile di gioco e match classificati con tanto di classifica globale. Il netcode sembra già da ora ottimo e durante il nostro test ha delineato una solidità più che incoraggiante. Nessun problema di lag nei comandi e un matchmaking veloce a prescindere dalle piattaforme coinvolte (il gioco supporterà il crossplay), ma il tutto dovrà essere testato più avanti quando il numero di giocatori sarà ben più consistente e la loro dislocazione geografica più ampia. Chi ben comincia però…

CHI BEN COMINCIA…

Le premesse per un gioco buono sebbene distantissimo dal concetto di originalità ci sono tutte. Magari non riuscirà nell’impresa di detronizzare Super Smash Bros. Ultimate dal suo piedistallo, ma MultiVersus sembra comunque già da ora un titolo abbastanza a fuoco e piuttosto solido. L’uscita è prevista per un mese ancora imprecisato del 2022 ma sappiamo già che fin dal Day One verrà supportato il cross-save tra le varie piattaforme (PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5) e server dedicati per garantire agli utenti, si spera più numerosi possibile, un’esperienza di gioco non solo appagante ma anche solida e fluida.

Se abbiamo solleticato la vostra curiosità segnatevi sull’agenda delle uscite questo MultiVersus e se siete riusciti a segnarvi alla closed alpha che terminerà il 27 Maggio dateci dentro, oppure attendete il prossimo luglio, mese in cui è prevista una beta pubblica. In entrambi i casi non perdete l’occasione di fornire il vostro feedback agli sviluppatori che contribuirà a rendere questo platform-fighter ancora più ambizioso e divertente.