Valorant Episodio 5 Atto 1 – Anteprima

Nuovo ciclo di aggiornamenti per lo sparatutto di Riot Games. La patch 5.0 di Valorant si appresta ad arrivare, ed è il caso di essere preparati per l’appuntamento.

Sviluppatore / Publisher: Riot Games / Riot Games Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile Su: PC

Valorant è ormai pronto a fare l’ennesima muta grazie alle novità previste dalla patch 5.0 e dall’inizio dell’Episodio 5 – Atto I. Fra tanti contenuti estetici, un’intrigante nuova mappa e un nuovo rank, molto si appresta a cambiare nello shooter tattico di Riot Games.









Ciò significa che anche i fan dell’FPS online devono modificare le loro abitudini. È per questo che dobbiamo correre dritti alla fine di questo hands-on riguardante i contenuti in arrivo il 22 giugno: il tempo scarseggia, bisogna darsi una mossa se ci si vuole presentare preparati al primo scontro negli abissi portoghesi di Pearl.

LA PERLA NELL’ABISSO

La nuova mappa è l’ottava di Valorant e la prima ambientata a Terra Omega. Pearl prenderà il posto della vecchia Split nelle code classificate e non classificate (Riot Games vuole avere sette mappe perché ritiene sia il numero ideale in ottica competitiva, comunque l’addio è temporaneo e Split rimarrà disponibile nelle altre code/modalità). Per quel che concerne l’art style basta dare uno sguardo alle immagini per notare subito la forte dicotomia architettonica fra le antiche strutture portoghesi e quelle tecnologicamente più avanzate delle Imprese Kingdom. Dal canto suo Pearl dimostra un forte legame con il paese che la ospita, il Portogallo appunto; ciò si evince non solo dal profilo della mappa, ma anche dal fado che si può ascoltare durante le partite oppure dai murales creati da veri artisti portoghesi.

Relativamente al tipo di mappa si può dire che Pearl abbia un’impostazione classica. Il feeling è quello delle arene online di un tempo, niente idee strane in termini di map design né elementi come porte, teleferiche e corde ascensionali con cui velocizzare gli spostamenti: solamente tre corsie suddivise in un centro più contenuto e due ali a lungo raggio. Stop. Dopo averla provata per qualche match l’impressione è che il ritorno alla semplicità faccia bene al gameplay, il quale si lascia apprezzare perché più che mai diretto e privo di escamotage tattici con cui sorprendere il team avversario. Tutto ciò ha anche un’altra conseguenza: Pearl è meno complicata a livello strategico e quindi più facile da memorizzare.

L’obiettivo di Pearl è proprio questo, puntare sulla semplicità. La conferma arriva da Joe Lansford, progettista di livelli: “dopo Icebox, Breeze e Fracture, volevamo realizzare una mappa un po’ più semplice. Pearl richiede di concentrare gli scontri in punti ben definiti, senza il supporto agli spostamenti fornito da porte, corde di ascesa o teletrasporti. Qualcosa che appare meno complicato dal punto di vista strategico. Ciò detto, ha comunque qualche sua particolarità e tutta la profondità che ci si aspetta da una mappa di Valorant.”

LA FIERA DELLA COSMESI

Con l’arrivo dell’Episodio 5 – Atto I, Valorant si arricchirà di tanti nuovi contenuti. Non mancherà il consueto nuovo Pass Battaglia (costo 1000 VP) con cui sbloccare accessori ed elementi estetici per personalizzare i propri Agenti, ad esempio. Chi ama distinguersi sul campo di battaglia non soltanto per la propria skill ma anche per la propria skin avrà un sacco di materiale da maneggiare, ma anche chi è particolarmente ossessionato dal look sci-fi avrà di che festeggiare perché il nuovo bundle Preludio al Caso è pensato specificatamente per conquistare i maniaci della fantascienza.

L’obiettivo del nuovo Pass Battaglia è spiegato dalla produttrice Laura Baltzer: “con le linee di modelli di questo pass volevamo creare tematiche potenti e dinamiche. Glitter è una linea di modelli scintillante con abbastanza varianti da adattarsi benissimo a ogni collezione. Sputafuoco è la nostra interpretazione artistica di quei giocatori che si tuffano a testa bassa nell’azione e vogliono che le loro armi riflettano questo aspetto. Infine, Task Force 809 è una linea di modelli tattica ed elegante con un coltello da assassino che renderà davvero gratificanti quelle coltellate alla schiena”.

Una modifica che merita una menzione d’onore è l’aggiornamento della modalità competitiva di Valorant. Dal 22 giugno, con la pubblicazione della patch 5.0 e l’arrivo dell’Episodio 5 – Atto I, dopo il rank Diamante e prima del grado Immortale verrà introdotto il rank Ascendente al fine di bilanciare in maniera ottimale la situazione. Come si può leggere sul sito ufficiale “riteniamo (Riot Games, ndr) che la distribuzione dei gradi della nostra community sia sbilanciata troppo verso il basso, in particolare verso i gradi Bronzo e Argento. Analizzandola a fondo, abbiamo capito che, se avessimo spinto una parte dei giocatori oltre quei gradi inferiori, Platino e Diamante sarebbero stati troppo affollati. Invece, aggiungendo un nuovo grado, possiamo distribuirvi meglio, mantenere il prestigio dei gradi alti e definire meglio il livello di abilità di ciascun grado”.

Il dato è quasi tratto, Valorant è pronto a cambiare pelle ancora una volta. Il 22 giugno è dietro l’angolo e con lui anche gli scontri sottomarini nelle acque del Portogallo. Tante le novità previste dall’Episodio 5 – Atto I e dalla patch 5.0 per il famoso FPS tattico a squadre di Riot Games: la nuova mappa Pearl, il nuovo Pass Battaglia, Preludio al Caos, l’aggiornamento alla modalità competitiva e tante altre modifiche minori che potrete trovare a questo indirizzo. Che altro resta da dire se non boa sorte?