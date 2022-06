Roller Champions – Stagione 1: La febbre del sabato sera

Roller Champions, nuovo titolo free to play dedito alla sfida competitiva di casa Ubisoft è partito molto in sordina, ma ora inizia il periodo di supporto pieno. Ed è in arrivo la prima stagione di contenuti, che ha come tema gli anni ’80, abiti sgargianti e luci al neon.

LA NUOVA STAGIONE DI ROLLER CHAMPIONS

Quando si tratta di titoli interamente dediti alle sfide online, il supporto post lancio ha spesso un ruolo fondamentale nel garantirne la sopravvivenza. Si può possedere un’ottima infrastruttura online e sperare di sfondare e trovare subito una forte community, ma questa deve avere i giusti stimoli per tornare quotidianamente su quel gioco. Al lancio Roller Champions non aveva molto da offrire, ma è anche vero che si trovava in una situazione di lancio globale, ed era necessario del tempo per farsi conoscere un po’ da tutti; ora, con La febbre del sabato sera ecco iniziare la prima vera stagione del competitivo di Ubisoft, a cui si aggiungono anche diverse novità.

NUOVE ARENE

Partiamo dal classico. Sia per chi acquisterà l’upgrade che per chi beneficerà del pass gratuito, i nuovi oggetti cosmetici sono tutti ispirati a vestiario esuberante da discoteca. Si passa dalle giacche multicolore, fino ai pattini al neon e guanti fosforescenti. Purtroppo, dopo diversi giorni di gioco e aver testato a fondo il titolo, molte delle lamentele del pubblico sono riservate alla, motivo per cui applicare le diverse skin o estetici nuovi risulterà sempre poco entusiasmante durante le partite. Un’aggiunta gradevole sono le animazione al momento in cui si effettua il tiro che porta al punteggio. Roba da poco, qualche esplosione di luci, coriandoli ed effetti simili a questi. Niente per cui strapparsi i capelli, mae aumentare la sfida agonistica, che un bel tiro che porta a un’esplosione di effetti su schermo è puro godimento per noi, e altrettanto fastidioso per chi è in netto svantaggio.

Anche il sistema dei supporter è stato rivisto, in particolare è divenuto di più facile comprensione all’inizio e alla fine di ogni partita. Non che sia stato un elemento di difficile comprensione, bensì risultava fin troppo marginale. Adesso invece ce lo troviamo costantemente su schermo, dunque impossibile ignorarlo. Oltre al pass stagione, le altre novità sono da ricercarsi in due modalità di gioco nell’arena di allenamento: Star Dash e Star Dash Supernova. C’è inoltre la possibilità di giocare anche nella nuova Arena 8 che, come suggerisce il nome, è un arena a forma di 8. Dunque una simpatica variazione alla classica modalità 3 contro 3 della mappa classica, che subirà nelle prossima settimane diversi aggiornamenti e modifiche nell’estetica, con un semplice reskin della classica arena di gioco in diverse varianti.

Insomma, in conclusione, al netto delle iniziali buone aspettative, sembra che Roller Champions avrà bisogno di altri interventi per brillare meglio di luce propria. Questa nuova stagione ha apportato diverse modifiche al sistema, qualche aggiunta e diversi angoli smussati, assieme al classico pass stagionale e una nuova arena, ma potrebbe risultare ancora troppo poco per tenere un numero congruo di giocatori incollati. Ed è un gran peccato perché la formula di gioco funziona ed è anche unica nel suo panorama, ma non riesce ancora a esprimere il suo pieno potenziale. La Stagione 1 di Roller Champions, La Febbre del Sabato Sera, sarà resa disponibile il 21 giugno alle 18:00.