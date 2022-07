FIFA 23 Anteprima – Il nuovo HyperMotion

Una veloce incursione nel mondo dell’HyperMotion2, per la seconda puntata della serie di anteprime dedicate a FIFA 23.

Sviluppatore / Publisher: EA Vancouver, EA Romania / Electronic Arts Prezzo: N.D Localizzazione: Completa Multiplayer: Locale/Online PEGI: 3 Disponibile Su: PC (Steam, Epic Games Store, Origin) PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox Series X|S, Xbox One Data di Lancio: 30 settembre 2022

Parola d’ordine di FIFA 22: HyperMotion. Parola d’ordine di FIFA 23: HyperMotion2. Il motore di gioco che ha rappresentato la grande novità della passata edizione si appresta ad arrivare al calcio d’inizio della nuova stagione in una veste rinnovata in ogni sua componente, con modifiche più o meno rilevanti che andranno a impattare sul livello di realismo di ogni situazione di gioco.

UN ANNO DOPO L’ALTRO

Le basi di HyperMotion sono state gettate l’anno scorso, quando il team di sviluppo ha abbandonato le classiche sessioni di motion capture in studio per adottare una soluzione tecnica differente, filmando nella sua interezza una partita di calcio e utilizzando i dati raccolti sul terreno di gioco per creare un set di animazioni realistiche e fluide. Il risultato è stato nel complesso convincente e, per quanto fossero presenti ancora delle situazioni “anomale”, è parso evidente come i movimenti dei giocatori (in particolar modo le reazioni ai contatti) avessero tratto giovamento da questo cambio di approccio. Con HyperMotion2, EA ha raddoppiato gli sforzi, volando alla Romareda (lo stadio di Saragozza) e organizzando una nuova sessione di mocap con due partite e una serie di esercizi di allenamento, coinvolgendo in tutto 71 persone tra arbitri, calciatori e calciatrici. Ore e ore trascorse sul terreno di gioco, che hanno generato un pacchetto gigante che contiene un totale di oltre 6000 animazioni, alcune delle quali saranno rivolte specificatamente al calcio femminile, altre invece riguarderanno tutti i giocatori in campo. Tutto questo lavoro, unito all’utilizzo di un algoritmo di machine learning che ha il compito di “costruire” i frame mancanti tra un’azione e l’altra, dovrebbe garantire una fluidità costante tra un movimento e l’altro.

Rispetto alla passata edizione, i punti in cui si è concentrato il lavoro del team di sviluppo sono il comportamento difensivo, con particolare attenzione al posizionamento del difensore rispetto all’avversario, con alcuni tocchi extra (ad esempio, le braccia portate dietro la schiena in area di rigore) a conferire ulteriore realismo. Migliorati i cambi di direzione, con i calciatori che non danno più l’impressione di slittare sul terreno di gioco, così come sono più convincenti le transizioni da una giocata all’altra: è successo solo in un breve filmato dimostrativo mostrato dagli sviluppatori, ma vedere su schermo Benzema che riceve un pallone al limite dell’area, lo stoppa di petto e conclude al volo in una sequenza di movimenti fluidi (e convincenti) lascia ben sperare.

Importanti novità riguarderanno uno degli elementi cardine della struttura di FIFA, ovvero la velocità dei giocatori. In passato, due calciatori che avevano le medesime statistiche si comportavano sul terreno di gioco in maniera identica. Da quest’anno, non sarà più così., che in corsa agiranno in maniera diversa. I giocatori con la caratteristicadisporranno di uno scatto fulminante, e prenderanno un vantaggio nei primi metri. Nell’archetiporientreranno invece i calciatori dotati di una maggiore progressione, che partono più lentamente ma che recuperano (e raggiungono la velocità massima) alla distanza. I giocatori, infine, saranno una via di mezzo tra i due precedenti, equilibrati senza eccellere né sul breve, né sul lungo. Nei menu sarà presente una piccola icona che indicherà a quale archetipo appartiene ogni giocatore, in modo da poterne prevedere il comportamento e di sfruttarne al massimo le caratteristiche.

Dopo aver parlato di difensori, di centrocampisti e di attaccanti, è doveroso dedicare uno spazio anche agli estremi difensori. La grande novità di FIFA 23 sarà l’aggiornamento delle routine comportamentali che riguardano le uscite, con un rinnovamento globale delle animazioni e delle reazioni ai contatti. Tutti i problemi della passata edizione (a chi non è capitato di vedere il braccio del proprio portiere attraversare il corpo di un avversario?) dovrebbero essere risolti, con impatti che porteranno a movimenti e a cadute all’insegna del realismo, e non caratterizzate da improbabili (anzi, impossibili) compenetrazioni tra corpi.