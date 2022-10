I combattimenti a turni in stile X-COM stanno tornando popolari e questo non può che riempirci di gioia, Zoria: Age of Shattering però tenta di innovare rimuovendo il sistema di movimento a caselline. Proviamolo!

Sviluppatore / Publisher: Tiny Trinket Games / Anshar Publishing Localizzazione: Nessuna Multiplayer: Assente PEGI: N.D. Disponibile Su: PC (Steam) Data di Lancio: 2023

Dopo quasi due secoli di pace e prosperità, guadagnate in seguito alla vittoria della Grande Guerra alle Creature Malvagie, il Regno di Elion era diventato un posto sereno ma monotono, e gli sviluppatori di videogiochi non lo degnavano di uno sguardo perchè nessuno avrebbe mai comprato un RPG con combattimenti a turni in cui non si combatte a turni. Fortunatamente la razza umana è allergica al benessere e difatti di punto in bianco, ecco tornare il caos.









“Finalmente possiamo farci un videogame” dissero nello studio di Tiny Trinket Games, e così, forti dell’appoggio del publisher Anshar Publishing e di una campagna Kickstarter a dire il vero non proprio sfavillante, con un terzo del goal ancora da raggiungere, ecco prendere forma Zoria: Age of Shattering, di cui ho provato la demo.

ZORIA: AGE OF SHATTERING, ISPIRATO AI MOSTRI SACRI

Quando sento il profumo di grandi classici quali Baldur’s Gate o Pillars of Eternity, il mio cuore di gamer inaridito da Godzillabtye di savegame transitati per i miei hard disk ha sempre un sussulto, e così ho accolto con gioia la consueta visuale isometrica con telecamera ad altezza panoramica che mostra paesaggi fantasy realizzati con cura mentre Andar Witherell, il nostro alter ego, recluta il party incaricato di liberare il Regno.

Sono partito con i personaggi di livello 30 e l’albero delle skill già molto popolato, quindi non sono in grado di dirvi come funzioni la progressione dei personaggi e se all’inizio sia facile o difficile cavarsela nelle lande di Zoria con solo le abilità base, quel che è certo però è che una volta cresciuti come si deve, i PG sprizzano potenza da tutti i pori, con diversi attacchi e abilità speciali sia a bersaglio singolo che AoE per nuocere, curare o buffare.

OK, MA LE CASELLINE?

I combattimenti rappresentano infatti il cuore del gioco, e mescolano sapientemente l’hack and slash in real time con il sistema a turni. Non vi sono caselline o esagoni, e gli spostamenti si effettuano in qualsiasi direzione, venendo poi misurati in metri. Entro un certo raggio di movimento si consuma un solo punto azione, altrimenti l’operazione comincia a diventare costosa e va valutata con attenzione.

Muovere correttamente i personaggi è fondamentale poichè gli attacchi più devastanti possono essere portati a segno solo se ci si trovaSpesso nei giochi di questo tipo, l’abilità backstab è solo un’iconcina che appare nella lista di skill disponibili in quel momento, e una volta selezionata il nostro personaggio esegue l’attacco senza curarsi troppo della sua posizione rispetto al nemico, lasciandoil compito di prenderlo alle spalle. Lo stesso dicasi per

In Zoria: Age of Shattering invece è necessario portarsi manualmente con estrema precisione dietro al bersgaglio prima di poterlo backstabbare, ed è impossibile portare a segno un side attack se non si è veramente a lato del nostro obiettivo. Può sembrare un dettaglio irrilevante, ma apre le porte a scenari tattici da considerare. Se il nostro avversario è di fronte a noi, meglio colpire più volte possibile da dove ci troviamo o spendere un prezioso punto azione per aggirarlo e affondare da dietro? E se poi ci trovassimo noi a esser presi alle spalle? Meglio aspettare con le spalle al muro? Solo il perfetto mix tra range di movimento, raggio d’azione delle armi e posizione relativa ai nemici può salvarci da una sonora disfatta. Importante anche conoscere l’ordine di movimento di ogni personaggio, per capire in base ai turni chi potrebbe rappresentare una minaccia imminente.

VI LEVATE DI MEZZO CHE DOVREI SPARARE?

Allo stesso tempo, è controproducente lasciare indietro piazzate a casaccio le classi che possono portare attacchi a distanza mentre i guerrieri più corazzati si lanciano nella mischia, poichè per sparare frecce, fireball e proiettili magici vari, è necessario che la linea di tiro sia libera.

Il gioco non prevede fuoco amico, ma semplicemente ci avvisa che una determinata skill non si può effettuare, obbligandoci a spostarci perdendo preziosi punti azione o l’intero turno.

AAA CERCASI CAVALIERE ERRANTE PER ATTACCAR BRIGA

All’inizio il tutto appare comema una volta padroneggiato il sistema le soddisfazioni non tardano ad arrivare, con magari un tank che nello stesso turno para un colpo destinato al ranger, si porta alle spalle del demone e lo colpisce, liberando così la visuale al partner che sarà libero di scoccare la freccia del colpo di grazia. O perlomenoche spesso viene vanificata dalle mosse delle truppe avversarie che non sono certo lì per fare da dummy. Nel complesso però i combattimenti sono tattici e divertenti.

E proprio perchè menarsi è uno spasso, oltre che occasione per raccogliere preziosi loot e guadagnare punti esperienza, avrei preferito avvenissero un po’ più spesso. Fuori dai binari esplorativi necessari ad avanzare nelle quest non c’è molto da fare, disincentivando così il free roaming che si riduce a un semplice girovagare incrociando sporadiche bande di predoni o creature autoctone. Non va dimenticato però che è un demo potenzialmente soggetto a grandi cambiamenti anche a fronte del feedback degli utenti, quindi facciamoci sentire!

QUANDO NON COMBATTO, PREPARO PIATTI SFIZIOSI…

Non di sola spada vivono i giochi di ruolo moderni, e in Zoria: Age of Shattering sono presenti tutte le attività che una volta avremmo chiamato secondarie ma che ormai sono imprescindibili, quali la cucina, il crafting e l’incantamento.

… E MI COSTRUISCO UNA BELLA CASETTA

La ricerca di materiali o ingredienti, così come l’individuazione di hot spot o personaggi chiave con i quali interagire, è facilitata da una modalità concentrazione che tinge l’intera visuale in color seppia, evidenziando i dettagli importanti. Dialoghi a riposta multipla, quest secondarie e una storia tutta da seguire, poichè all’inizio non viene raccontato molto, garantiscono un’ottima esperienza per gli amanti dei giochi di ruolo.

Una piccola componente manageriale è stata aggiunta con la gestione dell’Avamposto, ovvero la base del nostro party. Completando alcune quest e disponendo di materiali e moneta sonante, possiamo trasformare un accampamento di fortuna in una cittadella i cui edifici non sono solamente decorativi ma ci permettono di accedere a nuove skill e missioni per sbloccare nuove migliorie dando origine ad un circolo virtuoso. Le premesse sono ottime, non ci resta che aspettare l’arrivo di nuove build sperando venga aggiunto un pizzico d’azione in più.